Under 18 sconfitta con la Viola

Mentre la prima squadra si sta riposando godendo dei tre giorni di stacco concessi da mister Domenico Toscano dopo la vittoria giovedì sera di Montevarchi e la seduta defaticante del giorno dopo - gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio - ieri la formazione Under 18 del Cavalluccio è scesa in campo in trasferta contro la Fiorentina per il recupero della 24ª giornata di campionato. I bianconeri sono stati sconfitti per 1-0 grazie ad un gran bel gol su punizione segnato da Ievoli al 64’ di gioco. La partita si è aperta con un approccio molto offensivo da parte di entrambe le squadre. Il primo tempo è stato molto equilibrato con tentativi di attacco da tutti e due i lati ma alla fine con un nulla di fatto.

La prima metà di gioco si è chiude sullo 0-0. Nella ripresa la squadra di casa ha acciuffato il vantaggio grazie ad una splendida punizione di Ievoli al limite dell’area: la palla ha sbattuto contro il palo e si è insaccata nella rete difesa da Velias. Dopo il goal della Viola il Cesena si è spinto in avanti per trovare il pareggio che è stato negato dagli interventi del portiere Dolfi.