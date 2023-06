Un’estate all’insegna dei campioni del mondo Hobie Cat, i migliori arrivano a Cesenatico

di Giacomo Mascellani

Cesenatico ospiterà il Campionato Mondiale e il Campinato Europeo di Hobie Cat. L’importanza manifestazione sportiva, in programma dall’11 al 21 luglio, è stata presentata ieri al Museo della Marineria.

Per dieci giorni gli equipaggi di circa 200 barche provenienti da tutto il mondo, coloreranno il mare di Cesenatico, per un grande evento sportivo.

In cabina di regia c’è il Circolo Vela Cesenatico, in collaborazione con Ihca (International Hobie Class Association), Ehca (European Hobie Class Association), e l’Associazione Italiana Hobie Cat, con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

"Il Campionato Mondiale fa parte dei progetti di Sport Valley della Regione Emilia-Romagna - ha detto Stefano Morgagni, presidente del Circolo Vela Cesenatico - e noi ci abbiamo lavorato dieci mesi, anche se l’idea è partita addirittura due anni fa. Ospiteremo 400 atleti, mettendo in mare 20 gommoni, 2 barche di giuria e 80 persone di servizio, per questo ringrazio tutti i nostri soci e gli amici degli altri sodalizi, che sono la Congrega Velisti, il Circolo Nautico Cesenatico, il Windsurf Club Cesenatico e l’Adriatico Wind Club Ravenna".

Le regate si svolgeranno su due distinte aree, una individuata nella zona a nord del porto canale proprio di fronte all’area di stazionamento del Circolo Vela Cesenatico, e l’altra ricavata invece a sud del porto, qunidi nel tratto prospiciente la spiaggia di Levante.

Il calendario delle gare è intenso e coinvolgerà diverse categorie, per la gioia degli appassionati di questi scafi.

Per quanto riguarda la classe Hobie Cat 16, si svolgerà il Campionato Europeo, con la Flotta juniores in acqua dal 12 al 15 luglio, i Master il 14 e 15, Coppa Spi 14 e 15 luglio; con le qualificazioni aperte il 16 e 17 luglio e le finali dal 18 al 21 luglio.

Il Campionato Mondiale sarà riservato alle categorie Dragoon (dal 12 al 15 luglio), e HC14 dal 18 al 21 luglio. In collegamento video Max Sirena di Luna Rossa ha sottolineato il ruolo della Romagna e di Cesenatico in questo sport, mentre il presidente nazionale della Fiv, Francesco Ettorre, si è soffermato sull’importanza di un grande evento in una terra che si sta rialzando, augurando buon vento.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli si è invece complimentato con gli organizzatori, evidenziando lo stretto legame fra la vela, la città e i campioni di questo sport. La campionessa Caterina Degli Uberti, presidente dell’Associazione Europea Hobie Cat sottolinea le peculiarità del territorio: "A Cesenatico ho fatto le mie prime regate alle Vele di Pasqua e subito ho percepito quanto la vela qui sia amata".

Il presidente dell’XI Zona Fiv, Manlio De Boni, da un grande valore a Cesenatico: "Qui c’erano le prime fabbriche di catamarani ed è unica l’unione fra i sodalizi velici, che consente di organizzare grandi eventi".

Il consigliere federale Donatello Mellina ha rimarcato questi concetti: "Manifestazioni come questa non si organizzano da soli e vedere la collaborazione di tutti i circoli fa bene allo sport; in Emilia-Romagna la voglia di lavorare assieme c’è e si vede".