Un’impresa fino alla vetta. A piedi per 50 chilometri

In comune i due amici hanno la passione per lo sport e lo spirito di avventura che li porta a cimentarsi in imprese sempre nuove e impegnative. L’ultima risale a venerdì 8 settembre, quando Pierpaolo Senni, cesenate di 54 anni, ed Edoardo Carabellese, gambettolese 58enne, si sono cimentati in un lungo cammino di ben 50 chilometri. Sono partiti ancor prima dell’alba, quando fuori era ancora buio, alle 4.30 del mattino. Nel cuore della notte si sono incontrati nella località di Borello e avevano in mente un tragitto e una meta ben precisi. I due amici volevano arrivare sulla cima del Monte Fumaiolo, il punto più alto della Romagna, alla quota di oltre 1400 metri. Un percorso così lungo, a piedi, non lo avevano mai fatto. Senni alle spalle aveva macinato chilometri di corsa e in bicicletta e aveva partecipato ad alcune maratone in Italia e all’estero della canonica distanza di 42 chilometri.

L’idea di compiere un percorso ancora più lungo, a piedi, era partita da un fioretto di Senni per la sperata realizzazione di un evento risalente all’inizio dell’estate. In questa impresa l’amico Edoardo Carabellese non lo ha lasciato solo. Abile sky runner Edoardo ha partecipato alla camminata prodigo di consigli tecnici utili, dispensati nei confronti dell’amico riguardo alla gestione energetica e muscolare delle tante ore ininterrotte di cammino. Un percorso non scontato, caratterizzato anche da imprevisti a cui i due amici non avevano pensato.

"Siamo arrivati alla meta, in cima al Monte Fumaiolo, dopo oltre nove ore di cammino, alle 14 circa – dice Pierpaolo Senni – la stanchezza era tanta, ma la soddisfazione superava tutte le fatiche. Il momento più difficile è arrivato quando mancavano ancora 14 chilometri alla meta. Una strada tutta in salita, oltre il 10 per cento, con il vento che soffiava contro e la grande stanchezza fisica e nervosa che si aggiungevano e aggravavano la situazione".

Inutile dire quale sia stato il momento più bello. "Il momento più emozionante – continua Pierpaolo Senni – è stato l’aver raggiunto l’agognata meta dentro a un bosco fitto di faggi e abeti che era di una bellezza sconvolgente. La camminata a differenza della corsa regala momenti di grande meditazione per via dello sforzo prolungato e controllato".

Un’esperienza costellata anche da un fuori programma, quando i due walkers hanno dovuto letteralmente abbandonare la provinciale poco prima di Quarto a seguito dei lavori di ripristino delle frane causate dall’alluvione e sono stati costretti ad attraversare diversi chilometri all’interno dell’area boschiva prospiciente il lago di Quarto, con diversi punti impervi e a tratti pericolosi. La fatica era tanta e le energie rischiavano di venire meno man mano che si avvicinavano alla meta. Era necessario rifocillarsi facendo attenzione però a non appesantirsi durante il percorso. "Nel corso della camminata abbiamo mangiato solo barrette per non appesantire la digestione e abbiamo bevuto quattro o cinque litri di acqua a testa – continua Senni –. C’era il sole, ma fortunatamente non era una giornata estremamente calda, e la fatica dovuta era gestibile. Ci eravamo allenati nell’ultimo mese su due percorsi di 30 chilometri ciascuno. Un giorno eravamo partiti da Cesena e ci eravamo recati a Sant’Apollinare di Ravenna, mentre nel secondo allenamento la partenza era sempre stata da Cesena ed eravamo giunti fino all’Arco di Augusto di Rimini".

"Una volta arrivati alla meta al monte Fumaiolo - continua Senni - un amico si è reso disponibile per riportarci a Cesena. Durante il nostro percorso abbiamo incontrato poche persone, tra queste tre gruppi di camminatori. È stata un’impresa faticosa ma ci ha riempito di soddisfazioni". Ma le imprese per i due sportivi avventurosi non finiscono qui. "Ci piacerebbe – spiegano gli atleti – provare un percorso in alta quota".