UnipolGlass, a Porto Sant’Elpidio Carletti è frenato dalla sfortuna

Non è stata fortunata la seconda domenica di corse in terra marchigiana per il Team UnipolGlass di Cesenatico. Nella gara della categoria di ciclismo juniores disputata a Porto Sant’Elpidio (nella foto), il maltempo e le temperature ancora frede e molto vicine ai livelli invernali, hanno condizionato gli atleti, che hanno dovuto fare i conti con la pioggia battente, le basse temperature e le difficoltà di un tratto di strada sterrata lungo quasi un chilometro da percorrere più volte, che ha fortemente selezionato il gruppo. Tra le cadute e gli attacchi di freddo e ipotermici, alla fine solamente due corridori gialloblù hanno concluso la corsa, si tratta di Mattia Chiodi giunto al traguardo 16° e più indietro Manuel Buldrini che ha finito staccato rispetto agli altri concorrenti.

Oltre ai due appena citati, in tutta questa situazione una menzione sicuramente particolare va a Michael Carletti, che era nel vivo della corsa insieme a Mattia Chiodi fino a pochi chilometri dal traguardo, ma che purtroppo poi è scivolato ed è caduto a terra proprio nel tratto sterrato del percorso di cui accennavamo all’inizio. La caduta fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze a livello fisico e così Carletti alla fine se la è cavata con alcune fastidiose escoriazioni in varie parti del corpo ma nulla di più serio.

Intanto in ammiraglia c’è stato il ritorno dell’inossidabile team manager Vittorio Savini, assieme a Lorenzo Casadei e Ivan Della Chiesa. Nella giornata di venerdì scorso si era svolta, sempre a Porto Sant’Elpidio, ma sul tratto di lungomare, una cronometro a coppie di 12 chilometri, alla quale per il Team UnipolGlass hanno partecipato Michael Carletti e Mattia Chiodi. Per loro una buona undicesima piazza, con una media oraria di quasi 44 chilometri orari. Buoni segnali in vista delle prossime gare dove i ragazzi del team faranno di tutto per migliorare.

