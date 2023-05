UnipolGlass, dalle gare Abruzzo arrivano buone notizie A Cepagatti tre i ragazzi che si sono piazzati fra i primi dieci

Il ponte dell’1 maggio ha confermato il buono stato di forma del Team UnipolGlass di ciclismo juniores, che grazie ad un gruppo affiatato capeggiato dalla presidentessa Maria Sberlati e dal team manager Vittorio Savini, e da sponsor importanti come Romagna Banca, riescono sostenere una squadra di giovani promesse.

L’ultimo impegno è stato caratterizzato da due giorni di gare disputate entrambe in terra abruzzese, nella provincia di Pescara. Domenica 30 aprile, nella tradizionale ’Corsa del dottor Carlo’ a Cepagatti, la competizione si è risolta in volata, come spesso accade quando ci sono percorsi lievemente ondulati ma non idonei a fare troppa selezione. Nello sprint finale di circa 60 corridori, vinto dall’umbro Samuele Scappini del Team Fortebraccio, i gialloblù di Cesenatico si sono ben comportati, conquistando un quinto posto con Nicolò Chiodi, un sesto con il gemello Mattia, un nono con Jacopo Gioia ed un undicesimo piazzamento con Michael Carletti.

Lunedì 1 maggio, nel Trofeo Città di Manoppello con arrivo in salita nel centro storico famoso per il santuario del Volto Santo, i cinque corridori romagnoli sono incappati in un acquazzone che ha caratterizzato l’intera durata della corsa. Viste le condizioni meteo a tratti proibitive e molto difficili, i primi quattro giri del tracciato non sono stati emozionanti perchè gli atleti dovevano preservare le energie per tenere duro contro le intemperie, tant’è che ci sono stati vari tentativi di allungo, tra cui alcuni di Michael Carletti, ma nessuno è stato portato a termine. Nell’ultima tornata, si sono presentati in 40 all’imbocco della salita finale di 3 chilometri, dove sui primi metri due corridori australiani hanno imposto un ritmo serrato che li ha visti tagliare meritatamente il traguardo per distacco.

Del Team UnipolGlass, Jacopo Gioia ha concluso settimo, Michael Carletti nono, Mattia Chiodi dodicesimo e Nicolò Chiodi ventitreesimo. La dirigenza della UnipolGlass è stata molto soddisfatta dell’impegno profuso dai ragazzi per ottenere i piazzamenti e a margine dell’ultima gara ha voluto ringraziare chi sostiene il team: "Il supporto offerto dagli sponsor che da svariate stagioni sostengono l’attività della nostra squadra - dicono la Sberlati e Savini - è fondamentale per tutti noi. Tra questi, RomagnaBanca Credito Cooperativo, rappresentata da Stefano Pompili, è un partner che simboleggia il nostro attaccamento al territorio romagnolo e ha sempre dimostrato simpatia e affetto nei confronti dei nostri corridori.

Romagna Banca sarà anche tra i sostenitori del prossimo ’Memorial Michael Antonelli’ che si disputerà domenica con partenza da Cesenatico e arrivo a Sant’Angelo di Gatteo. Noi del Team UnipolGlass in collaborazione con la Sidermec F.lli Vitali, il gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico e la Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica, abbiamo fortemente voluto organizzare la corsa, per ricordare Michael Antonelli, corridore di San Marino in forza all’Alice Bike MyGlass nel 2016 e 2017, prematuramente scomparso il 3 dicembre 2020. A Michael, alla sua famiglia e tutti coloro che gli hanno voluto bene - concludono i coniugi Savini -, è dedicato questo nostro impegno".

Giacomo Mascellani