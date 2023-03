UnipolGlass, è iniziata una stagione che promette di dare soddisfazioni

E’ iniziata sulle strade amiche della Romagna la stagione ciclistica 2023 della squadra juniores del Team UnipolGlass di Cesenatico. La formazione conta cinque elementi, quindi non ci sono più distinzioni fra primo e secondo anno, con la presidentessa Maria Sberlati ed il team manager Vittorio Savini che sono partiti con grande entusiasmo per la nuova annata. Il debutto è avvenuto domenica scorsa a Errano di Faenza, su un circuito classico per la categoria juniores, caratterizzato da qualche saliscendi. Per la Unipolglass al via c’erano quattro corridori: Manuel Buldrini di Coriano, Michael Carletti di Cattolica e i gemelli Mattia e Nicolò Chiodi di Riccione. Ai box causa infortunio invernale, il riminese Jacopo Gioia.

Nello sprint finale, vinto da un abruzzese, il primo gialloblu è stato Carletti. Sfortunata la gara dei gemelli Chiodi, perchè Mattia è caduto (senza gravi conseguenze), mentre Nicolò ha forato. In ammiraglia i cugini Lorenzo e Mattia Casadei, mentre la regia tecnica e sportiva è stata affidata a Francesco Satta. La stagione proseguirà con gare tutte le domeniche e nei festivi. La presidentessa crede in un rilancio della squadra e nella possibilità di centrare obiettivi importanti e regalare belle soddisfazioni, come Savini che sta recuperando da un infortunio ad un ginocchio, ed è pronto a sfoderare la sua proverbiale grinta.

Giacomo Mascellani