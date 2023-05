UnipolGlass, eccellente sesto posto di Gioia nella corsa di Sant’Egidio alla Vibrata

Per il Team Unipolglass di ciclismo juniores è stata positiva la trasferta di domenica scorsa a Sant’Egidio alla Vibrata, nel territorio dell’alto Teramano, dove già nella passata stagione la squadra di Cesenatico guidata dalla presidentessa Maria Sberlati e dall’inossidabile team manager Vittorio Savini, ottenne una bella affermazione con il suo atleta Luca Maccaferri.

Nel circuito ondulato da percorrere tredici volte, divenuto presto abbastanza selettivo per la durezza dei suoi saliscendi, si sono cimentati in gara quattro dei cinque gialloblù in organico, a causa della defezione di Mattia Chiodi, che sono stati seguiti in ammiraglia da Mattia Casadei.

Nelle ultime fasi della corsa, lo scattante Jacopo Gioia si è sentito la gamba decisamente pronta e ha proposto un allungo in vista del Gran Premio della montagna. Di questo scatto si sono avvantaggiati in otto corridori, inseguiti da un altro gruppo formato da una dozzina di avversari. I primi otto hanno tenuto duro e sono quindi arrivati a disputare lo sprint finale, nel quale Gioia ha chiuso con un lusinghiero sesto posto che fa tanto morale e che dimostra la eccellente condizione del ragazzo.

In precedenza una foratura aveva purtroppo attardato Michael Carletti, aiutato da Manuel Buldrini nella fase di cambio bici, ma i due atleti non hanno poi avuto le necessarie forze fresche per recuperare e dare battaglia nel finale. È stata sostanzialmente una domenica che ha dato dei buoni segnali alla squadra di Cesenatico per il proseguo della stagione agonistica 2023. Il prossimo appuntamento è domenica 28 a Pianello di Ostra, nei dintorni di Senigallia, nelle Marche dove è in calendario il tradizionale Memorial Diego Schiaroli. Un’occasione per confermare le buone indicazioni arrivate dall’ultima gara.

Giacomo Mascellani