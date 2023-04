UnipolGlass, in Abruzzo sono tornati i risultati

di Giacomo Mascellani

Nel ponte della Festa della Liberazione, il Team della UnipolGlass di ciclismo juniores ha affrontato due trasferte, a Novara e Teramo, che hanno impegnato staff e corridori regalando un altro buon bagaglio di esperienza e chilometri nelle gambe dei giovani atleti.

In particolare, a Civitella del Tronto nel giorno del 25 aprile, i coniugi Vittorio e Maria Savini hanno brindato ad un bel risultato, con tre corridori piazzati nei primi cinque posti della classifica d’arrivo. Domenica 23 i gialloblù di Cesenatico hanno affrontato il Giro della Castellania, rinomata gara sul lago d’Orta in provincia di Novara, già disputata nella scorsa stagione. La corsa è stata caratterizzata da un anello pianeggiante da ripetere quattro volte, per poi impennarsi sul muro finale di 1.700 metri. Ai piedi dell’ultima salita si sono presentati 80 dei 148 partenti, con due corridori avvantaggiati che si sono giocati la vittoria ed alla fine ha vinto Mattia Sambinello del C.C. Canturino.

Gli atleti della UnipolGlass si sono difesi bene, con il 12° posto di Mattia Chiodi e il 13° di Michael Carletti. Questi piazzamenti sono stati decisamente un buon segnale di salute e i dirigenti della squadra hanno sottolineato anche il contributo dato da Jacopo Gioia, Nicolò Chiodi e Manuel Buldrini in una trasferta impegnativa dove i corridori sono stati accompagnati dai coniugi Savini, Ivan Della Chiesa e dal direttore sportivo Lorenzo Casadei.

Martedì 25 aprile il quintetto gialloblù, diretto in ammiraglia da Lorenzo e Mattia Casadei, oltre che dai coniugi Savini e da Ivan Della Chiesa, ha fatto tappa a Civitella del Tronto, sulle colline teramane nell’Abruzzo settentrionale. La gara denominata ’Trofeo Madonna dei Lumi’, è stata caratterizzata da un tracciato particolarmente duro, soprattutto nella fase finale, con due tornate caratterizzate da una salita impegnativa e un dislivello complessivo di circa 1.600 metri. Dopo due terzi di gara tutto sommato anonimi, la corsa si è infiammata al penultimo giro, con l’attacco di un corridore della Cps Professional e di un altro del Team Coratti. Ad inseguire hanno tenuto duro in 25, poi ne sono rimasti dieci, tra cui i gialloblù Michael Carletti, Mattia Chiodi e Jacopo Gioia, che hanno dato tutto nel tentativo di prendere i due fuggitivi. Alla fine Saverio Russo della Cps è riuscito per un soffio a tagliare il traguardo prima degli inseguitori, aggiudicandosi la vittoria.

Michael Carletti della UnipolGlass ha vinto la volata del drappello, conquistando il secondo posto con un buon vantaggio sugli altri; al terzo posto Jacopo Gioia e quinto Mattia Chiodi. Sono stati sfortunati Manuel Buldrini e Nicolò Chiodi, attardati da problemi meccanici nella prima metà di gara. Con queste prestazioni la squadra di Cesenatico cresce e gioisce per Carletti e Gioia, al loro primo podio conquistato in carriera e concretizza quei buoni segnal che erano emersi già nelle precedenti gare ma che non erano stati accompagnati da piazzamenti soddisfacenti. Ora invece i due aspetti sono tornati a combaciare, tutti si augurano sia solo il primo di una lunga serie di belle soddisfazioni per i ragazzi e i dirigenti della UnipolGlass.