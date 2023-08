UnipolGlass in Umbria

Il Team UnipolGlass ha compiuto la trasferta in Umbria per disputare la corsa a Mocaiana di Gubbio. La squadra di ciclismo juniores è stata impegnata in una gara caratterizzata da un tratto veloce nella prima parte, con un circuito solo lievemente ondulato, e finale spettacolare con la scalata di una collina breve ma impegnativa. Alla partenza erano ben 195 i corridori iscritti, tra i quali anche il campione italiano juniores Simone Gualdi. Cominciata l’erta decisiva, con il Gran premio della montagna situato a dodici chilometri dal traguardo, hanno iniziato a lasciare il gruppo Gualdi ed il corridore toscano Edoardo Cipollini, che in discesa, però, hanno poi avuto dei problemi, così ad un certo punto è partito in velocità Alessandro Borgo della Work Service che si è aggiudicatola gara. Dietro di lui si è formato un drappello di 15 corridori, che è andato a sprintare per la medaglia d’argento. Purtroppo la UnipolGlass è rimasta un po’ più indietro, con Mattia Chiodi che ha concluso la corsa al 25esimo posto e Jacopo Gioia 30esimo; a seguire Michael Carletti e Nicolò Chiodi. In ammiraglia Lorenzo e Mattia Casadei, con il team manager Vittorio Savini, hanno seguito la gara.

g.m.