Unipolglass, ora si ricomincia a fare sul serio

Il team UnipolGlass di ciclismo juniores ricomincia a pedalare. Terminata la preparazione invernale, la dirigenza del sodalizio gialloblu ha convocato l’intero organico per un ritiro di inizio stagione che si è svolto al Cesenatico Camping Village, la location che da anni ospita i ritiri collegiali della squadra guidata dalla famiglia Savini. Gli atleti hanno macinato pianura e collina in quattro giornate di allenamento, utili ad accumulare i chilometri necessari a ritrovare fondo e brillantezza.

Per quello che riguarda la stagione 2023 la squadra ha tesserato sette corridori, tutti confermati dalla scorsa stagione, quindi si tratta di ragazzi esperti, al secondo anno nella categoria. I corridori che quest’anno compiono 18 anni e sono quindi tutti nati nel 2005, sono Enrico Andrenacci e Luca Maccaferri di Imola, Michael Carletti di Cattolica, Jacopo Gioia di Rimini, Mattia Chiodi e Nicolò Chiodi di Riccione; a questi si aggiunge Manuel Buldrini di Coriano, il quale ha un anno in più ed è considerato l’elemento di esperienza, in quanto è al terzo anno come portacolori del sodalizio gialloblù.

La presidentessa Maria Sberlati ed il team manager Vittorio Savini hanno confermato in ammiraglia il direttore sportivo Francesco Satta, affiancato da Claudio Savini e dai cugini Lorenzo e Mattia Casadei. Completano la squadra l’accompagnatore Ivan Della Chiesa e l’addetto stampa e marketing Pierpaolo Bellucci. L’obiettivo della squadra di Cesenatico è alzare il livello delle prestazioni e vivere un 2023 con maggiori soddisfazioni rispetto all’anno precedente: "Siamo felicissimi di essere tornati al Cesenatico Camping Village - dicono Maria Sberlati e Vittorio Savini, coppia nello sport e nella vita - , e per questo ringraziamo di cuore l’amico Terzo Martinetti, titolare dell’importante struttura, il quale da diversi anni ci mette a disposizione il villaggio per il ritiro invernale, che è molto utile per ricompattare il team, fare assieme i primi allenamenti e rendere i ragazzi più affiatati. In questa oasi verde sul mare riusciamo a svolgere il raduno di inizio stagione, con tutti i ragazzi ospiti nei bungalow".

Nei prossimi giorni i corridori si alleneranno tutti i giorni in maniera autonoma e, a giorni alterni, si terranno allenamenti in forma collegiale, anche in funzione degli impegni scolastici, visto che sono tutti giovani che frequentano le scuole superiori; alla strada sarà però abbinata anche una rifinitura in palestra con esercizi specifici. La presentazione ufficiale della squadra sarà fissata nelle prossime settimane e si terrà al Museo della Marineria di Cesenatico. L’obiettivo è raggiungere lo stato di forma il più presto possibile, in quanto il calendario è in anticipo di due settimane e la prima gara si disputerà già il 5 marzo.

Giacomo Mascellani