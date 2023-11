Un’ovazione per confermare Dionigi presidente

Il Panathlon Club Cesena ha confermato alla guida con tanto di ovazione l’imprenditore giornalista Dionigio Dionigi che lo ha portato ad essere il più numeroso al mondo come soci (210) e importante come attività svolte nel nome dello sport, dei giovani e della solidarietà. Al ristorante Cerina di San Vittore lunedì sera Dionigio Dionigi è stato confermato presidente con 101 voti su 103 votanti, una preferenza è andata ad Anna Botticelli e un’altra a Paolo Pollini. Da 33 anni Dionigio Dionigi è presidente di un Panathlon che ha tra le tante iniziative dei punti fermi diventati tradizione come il PanathlonGiochiamo (al quale hanno partecipato 2000 ragazzini delle scuole primarie), il Memorial Pantani di ciclismo professionisti, la Maratona Alzheimer, il PanathlonAuto, il Premo Azeglio Vicini che nell’ultima edizione è stato consegnato a Roberto Donadoni. Il sodalizio cesenate è dal 1986 (venne fondato il 21 settembre) un punto di riferimento per la città e tutta la Romagna. Oltre a Dionigi come presidente nel nome dell’assoluta continuità è stato confermato il consiglio direttivo: Paolo Ammoniaci e Lorenzo Minotti 91 voti, Carlo Fiumana e Francesco Russotto 79, Emanuela Pagliarani Ghini 77, Stefano Ceccarelli 76, Daniele Zandoli 75, Paolo Ceccarelli 73, Umberto Palareti 55. Collegio arbitrale: Claudio Crisafulli, Walter Baraghini e Massimo Antoniacci. Consiglio amministrativo: Domenico Scarpellini, Silvano Soprani, Germano Lucchi. Il presidente Dionigio Dionigi ha sottolineato: "Restando sempre tutti uniti possiamo superare anche gli ostacoli più difficili in un momento delicato a livello mondiale. Sport, solidarietà e amicizia sono i valori nei quali ci riconosciamo".