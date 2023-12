Vacanze a canestro

Una nutrita rappresentanza della Cesena Basket 2005 sarà a Porec, in Croazia, durante le vacanze di Natale e precisamente dal 26 al 29 dicembre. Come da tradizione ormai quarantennale, anche quest’anno il club biancazzurro offrirà ad alcuni atleti la possibilità di vivere un’esperienza unica come quella di disputare un torneo all’estero. Oltre a misurarsi con avversari provenienti da altri paesi e alla possibilità di vivere giornate intense insieme ai propri compagni e istruttori, ci sarà anche l’occasione per visitare luoghi carichi di storia e bellezze culturali come quelli nella costa istriana. Nel corso della stagione le squadre cesenati disputano diversi tornei in Italia, ma tutti gli anni la tradizione vuole che ce ne sia sempre almeno uno all’estero. Quello di Porec è uno di quelli in cui la Cesena Basket 2005 è stata presente più volte, visto che questa sarà la quindicesima partecipazione, a partire dal 1998. Inoltre c’è anche l’abitudine di alternarlo con quelli di Vienna, Praga e Parigi, capitali europee i cui tornei sono sempre stati di eccellente livello tecnico. In questa occasione toccherà ai gruppi Under 15, 14 e 13, ma data la massiccia adesione (ben 60 atleti), i ragazzi saranno divisi in cinque squadre per poter far giocare tutti il più possibile.