Vecchione escluso all’ultimo minuto

C’è un piccolo giallo dietro la dichiarazione definitiva dei partenti del Campionato Europeo di sabato prossimo: come abbiamo riferito ieri, Roberto Vecchione aveva rifiutato di guidare Zacon Gio in segno di solidarietà con l’allenatore Holger Ehlert (col quale collabora da anni) perché il proprietario del cavallo Giuseppe Franco lo ha tolto a Ehlert per affidarlo ai Gocciadoro, il padre Enrico e il figlio Alessandro. Ieri alle 12, alla scadenza dei partenti definitivi con l’indicazione dei guidatori, su Zacon Gio era indicato Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, mentre Roberto Vecchione era inidicato come guidatore di Bonneville Gifont, anche lui allenato dai Gocciadoro. Questo deve aver scatenato una serie di veti incrociati, per cui un’ora dopo è stata diffusa la comunicazione che a guidare Bonneville Gifont non sarebbe stato Vecchione, ma Antonio Simioli. Roberto Vecchione, quindi, non sarà in pista nel Campionato Europeo che ha già vinto tre volte.