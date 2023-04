’Vele di Pasqua’, i colori del mare premiano Franco Bove

di Giacomo Mascellani

Franco Bove si è aggiudicato il Trofeo Città di Cesenatico dell’edizione 2023 delle Vele di Pasqua. Il forte velista romano portacolori del circolo Yacht Club Bracciano Est si è aggiudicato l’ambita coppa vincendo con la sua imbarcazione nella classe degli Hobie Cat 14, collezionando tre vittorie, un secondo posto ed un terzo posto.

Nelle altre classi in cui erano suddivisi i partecipanti alle Vele di Pasqua, le vittorie sono andate a Davide Leardini nella Classe A, che ha collezionato quattro primi posti ed un secondo posto; all’equipaggio tedesco formato da Sebastian Pfohl Robin Pfohl nei Top Cat (K1), che ha collezionato tre vittorie ed un terzo posto, davanti ad un’altra coppia portacolori della Germania, formata da Robert Zank e Sara Huebner nei Top Cat K2, che ha collezionato una vittoria, due secondi posti ed un quarto. Nei Tornado hanno primeggiato i velisti della Repubblica Ceca, con una straordinaria prestazione dell’equipaggio formato da Michaela Pavlisova e Pavlis Marek che ha conquistato cinque primi posti in altrettante gare, mentre è secondo l’equipaggio formato da Pavlis Zdenek Clara Pavlisova che ha totalizzato cinque secondi posti.

Nella classe mista si è imposto l’equipaggio tedesco formato da Andrè Hauschke e Nadja Reinhard, che con un Hobie Cat 16 ha vinto tre regate e si è classificato terzo in due regate. Complessivamente la Congrega Velisti Cesenatico ha portato 43 equipaggi (24 italiani, 16 dalla Germania, 2 dalla Repubblica Ceca e uno dall’Austria), che hanno colorato il mare per tre giorni. Si chiude così l’edizione numero 47 delle Vele di Pasqua, una manifestazione internazionale che dalla metà degli anni Settanta rappresenta il primo banco di prova della stagione per molti appassionati.

Stefano Sirri, presidente della Congrega Velisti Cesenatico dice: "Purtroppo le condizioni meteo hanno condizionato lo svolgimento della manifestazione, permettendo lo svolgimento di sole cinque regate su nove previste. Questo non ha ridotto l’agonismo e ha favorito la classica socievolezza dei velisti in terra, grazie anche ai momenti conviviali organizzati ogni giorno al termine delle prove in mare. Siamo molto soddisfatti dei risultati di quest’anno, perchè dopo lo stop forzato delle edizioni 2020 e 2021, la ripartenza del 2022 è stata difficoltosa e questo ha fatto temere per il futuro nostro e della manifestazione. Questa iniezione di fiducia ci consentirà di lavorare con maggiore serenità ma soprattutto con più convinzione ed un rinnovato entusiasmo, all’edizione 2024, per portare a Cesenatico manifestazioni di prestigio e per contribuire alla diffusione dello sport della vela". L’11 giugno la Congrega Velisti organizzerà il trofeo Bruno Bisacchi in memoria del socio fondatore.