Vendere prima di comprare: la rosa è da sfoltire

Una punta, un centrocampista e un fantasista, questi i tre tasselli da inserire negli ultimi venti giorni di mercato per completare la rosa, i nomi sul taccuino di Fabio Artico ci sono anche, ma il disco suona da un po’ sempre la stessa canzone che ha per titolo: priorità alle uscite. In una situazione generale che registra pochissimi movimenti a si prova comunque a piazzare gli esuberi cercando di accelerare i tempi per non vedere sfumare le trattative in entrata, alcune delle quali già in uno stato avanzato dei lavori. Un esempio per tutti è quella con il Modena per il fantasista classe ’98 Nicola Mosti. Ormai gli accordi sono stati siglati sia con il giocatore che con il club, Mosti tra l’altro non è stato convocato per la partita di stasera di Coppa Italia a Genoa e la maglia numero 8, usata negli ultimi due anni, è stata già consegnata a Guibre. Tenuto presente anche che di quelli in uscita dal Modena, l’ex Ascoli e Monza è stato l’unico ad essere aggregato alla squadra per la preparazione, cosa per esempio che non hanno fatto i neo bianconeri Piacentini e Ogunseye o l’ex Renzetti, che proprio ieri ha rescisso il contratto con i canarini e probabilmente terminerà la sua carriera in Eccellenza nelle fila del Colorno, i segnali che la partenza è vicina ci sono tutti. Il rischio ora è quello che se i tempi del Cavalluccio dovessero allungarsi qualche altra squadra potrebbe farsi sotto. Kolaj per l’attacco, Ivan Varone, Emanuele Torrasi e Enej Jelenic per il centrocampo sono invece altri profili valutati da Artico.

Intanto la società ieri ha ufficializzato che le gare del Cesena, per la prossima stagione, saranno visibili su Sky e in streaming su Now. Questo come conseguenza dell’accordo tra la Lega Pro e i due canali che hanno acquisito i diritti di trasmettere le partite di regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia per i prossimi due anni.

Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, arrivata ieri a quota 1.870 biglietti, domani alle 18 terminerà la fase con prelazione ai vecchi abbonati. Il 17 agosto inzierà la piena vendita libera.

Andrea Baraghini