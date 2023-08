Venduti per Bologna 1.586 biglietti

Sale l’adrenalina in vista del match di Coppa Italia che il Cesena disputerà domani sera allo stadio Dall’Ara contro il Bologna. Per il derby dei derby in casa bianconera si stanno facendo le cose sul serio, a partire dagli striscioni ‘Tutti a Bologna’ apparsi in città.

Si giocherà alle 21.15, dirigerà Gianluca Manganiello e i biglietti venduti nel settore ospiti sono saliti a 1.586. Prosegue anche la campagna abbonamenti: con le 265 sottoscrizioni di ieri il totale parziale è a quota 2.294 tessere. Restando sempre nell’ambito dei tifosi, sono stati assegnati i diritti per i prossimi due ani delle gare di serei C, che saranno tutte in diretta Sky e in streaming su Now.