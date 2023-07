Venerdì 21 luglio a Maser, vicino a Treviso. Riccardo Benzi, c’è il settimo posto agli assoluti di cross country

Pedalando verso il successo. Il diciassettenne cesenate Riccardo Benzi in sella alla sua mountain bike si è classificato 7° (terzo tra gli atleti al primo anno) al campionato italiano di cross country che si è svolto nella trevigiana Maser venerdì 21 luglio. All’evento hanno partecipato 128 aspiranti campioni che si sono cimentati su quattro giri di un tracciato di 3.9 chilometri che con l’aggiunta del percorso di lancio hanno portato la gara a una distanza totale di 16 chilometri e mezzo.

La competizione è stata condizionata dal maltempo dei giorni precedenti che ha reso alcuni tratti (all’interno del bosco) molto impegnativi. Già alla fine del giro di lancio si era formato un gruppetto di 20 corridori in cui si era inserito pure Benzi, che era partito col pettorale 34. E quello era solo l’inizio, perché col passare dei minuti (e il macinare dei chilometri), il cesenate ha continuato a salire di colpi tanto che alla fine della seconda tornata era 12° posizione, ulteriormente migliorata nel giro successivo, chiuso 6°, tallonato da Pelucchini. Decisiva in questo frangente è stata la sua abilità a non scendere dalla mountain bike nemmeno nel durissimo tratto boschivo. Nell’ultimo giro, sulla salita finale Benzi ha perso il sesto posto, ma non l’entusiasmo e la soddisfazione per il grande risultato ottenuto, valorizzato dal fatto che il giovane cesenate è al primo anno nella categoria juniores.

Luca Ravaglia