"Verrò allo stadio a vedere il Cesena e Stiven"

di Daniele Zandoli Un bel passo indietro nella storia bianconera, che poi equivale a fare anche un passo avanti in una realtà che spesso stenta a ricordare quanto è successo anni addietro, senza capire la lezione che viene dal passato. A Cesena si ricomincia a creare valore con dinamiche in cui il club del Cavalluccio è stato punto di riferimento per decenni: la valorizzazione dei talenti nati e cresciuti nel proprio settore giovanile. L’obiettivo un tempo era vendere poi i giovani agli squadroni prima di tutto per ammortizzare i grossi investimenti necessari e garantire la sopravvivenza della società. Il Cesena è tornato a sfornare talenti, la punta dell’iceberg sulla bocca di tutti è chiaramente Stiven Shpendi, ma dietro di lui c’è un movimento che cresce. Pierluigi Cera, 82 anni il 25 febbraio, dopo esserene stato per sei anni bandiera, era proprio il direttore sportivo di un Cesena che sfornava e vendeva grandi calciatori. Cera, come funzionava il giochino? "Come un orologio svizzero, era linfa vitale per il Cesena, lanciavamo giovani a getto continuo, di qui sono partiti calciatori che poi hanno avuto carriere splendide come Sebastiano Rossi, Fontana, Agostini, Rizzitelli, Comandini e tanti altri". Ora c’è Stiven Shpendi in rampa di lancio. "Ormai...