Verso il Superfrustino Sandro Miraglia fa il bis

È stata la serata di Sandro Miraglia, driver siciliano trapiantato a Modena, quella di martedì 11 luglio all’Ippodromo del Savio: ha vinto il ’Trofeo Hakan Wallne’r che gli darà diritto di partecipare alla semifinale dell’8 agosto del Superfrustino - Tomaso Grassi Award, e ha vinto anche la corsa centrale del convegno, il Premio Anioc Forli-Cesena intitolato all’associazione di coloro che hanno ricevuto insegne cavalleresche, con il cavallo svedese di stanza a Modena Zola Key della scuderia Quiriniana.

Delle quattro corse del ’Trofeo Hakan Wallner’, Sandro Miraglia ne ha vinte due: la prima alla guida di Exit dei Daltri in un arrivo solitario che però è stato favorito anche da due ritiri con l’aggiunta di numerose rotture, con la tre anni allenata da Battista Congiu a segno in 1.16.1 su Elodie Wf ed El Chapo Sama, rispettivamente guidati da Giorgio Cassani e Maurizio Visco, e la seconda tra i quattro anni grazie alla sua Dama Di Corte, allenata alla Ghirlandina che ha battuto al fotofinish Diabolik Claudio, con Francesco Virzì e Denalda Op guidata da Gianvito D’Ambruoso.

Nella terza corsa successo in open stretch per Andrea Vitagliano con Commander Crow, l’erede dell’indimenticato Specialess filtrato in 1.17.2 sulla leader Charlize Run Moon e su di un coraggioso Corcovado rispettivamente guidati da due driver di esperienza come Giorgio Cassani e Gianvito D’Ambruoso.

Nella quarta corsa del Trofeo, il ‘Memorial Cav. Giuseppe Ciani’, vittoria del binomio favorito formato da Giorgio Cassani e Velez D’Aghi a segno dopo accorta tattica d’attesa nei confronti di Tancredi Sartor con il suo trainer Marco Basile, al terzo posto Argo Spritz e Francesco Virzì.

La classifica finale ha visto apparigliati Miraglia e Cassani con 20 punti, ma ha sancito il passaggio del turno del primo in virtù delle due vittorie ottenute contro i due piazzamenti e un solo successo del collega imolese. Nelle altre corse della serata, in apertura Filippo Monti ha vinto con Zig Zag Op, mentre proprio in chiusura fra i puledri di tre anni ha vinto l’atteso Dinox, guidato da Gennaro Amitrano.