Vietato sbagliare e cadere ancora in una trappola

Il Cesena sa stare sul pezzo, mister Toscano ha dato determinazione e fisicità a un gruppo che gli assomiglia sempre più, che potrebbe avere maggiore creatività e sicurezza come continuità tra i pali ma comunque sia è tosto. Se poi riesce a essere finalmente cinico sotto rete le possibilità di contrastare una Reggiana avanti sette punti con lo stesso bottino dello scorso straripante campionato (55), potrebbero aumentare. Sono fondamentali i tre incontri prima dello scontro diretto al Manuzzi del 20 febbraio; il Cesena sarà questa sera a Recanati, sabato ospiterà il Siena e la domenica successiva viaggerà a Imola. I super granata sfideranno Fiorenzuola, Ancona e Gubbio, match molto impegnativi anche per una formazione di grande spessore trascinata ora dalla qualità dell’albanese Kabashi. Il Cesena, per poter dare pieno significato allo scontro diretto, dovrà sperare che gli attuali sette punti di distacco diminuiscano in queste tre partite. Le certezze sono due e collegatissime: non potrà sbagliare un colpo confidando che i granata scivolino. I bianconeri delle recenti 8 gare ne hanno vinte sei e pareggiate due, nelle ultime 19 invece 13 successi, 4 pari e 2 ko. Sono una squadra forte ma davanti c’è una corazzata che per ora non dà segni di cedimento. Vietato quindi sbagliare per non lasciare nulla di intentato nella rincorsa mantenendo salda la seconda piazza. Primo step saltare l’ostacolo Recanatese che è due lunghezze sopra i playout. E’ l’ennesima trappola di questo torneo dove stanno inciampando tutti ma per ora non la Reggiana.

re.ce.