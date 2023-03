Vincere non basta bisogna soprattutto ritrovarsi subito

Vincere assolutamente non basta, occorre pure ritrovare forza fisica e mentale, convinzione, tutto quello che non c’è stato a Fiorenzuola dove la squadra, dopo il ko con la Reggiana, è apparsa svuotata, sgonfia, involuta sia nel collettivo che in molte individualità. Solo con l’intensità e la determinazione che il gruppo ha mostrato fino a un paio di settimane fa si può cercare di riprendere quel secondo posto che conterebbe tantissimo ai playoff e porterebbe il Cesena a entrare di scena ai quarti di finale. Senza perdere mai di vista quello che fa la capolista Reggiana che al momento può solo perdere il campionato. Ma da domenica scorsa davanti ai romagnoli c’è anche a +1 un’Entella lanciata da quattro vittorie di fila. Oggi, comunque sia, il Cesena deve conquistare i tre punti altrimenti ogni discorso è vano.

Il Montevarchi è l’ennesima trappola, ultima in classifica ma che non molla. Inoltre tra sabato e martedì prossimi il campionato sarà molto più chiaro, in programma infatti prima Reggiana-Entella, poi Cesena-Entella. Intanto contro il Montevarchi è indispensabile fare il pieno e ritrovare quell’intensità, quella forza fisica, agonistica e di convinzione senza le quali il Cesena ha problemi con chiunque. Elementi che hanno viaggiato finora a livelli inferiori alle attese estive come Chiarello e Ferrante devono mostrare di essere protagonisti. Solo così e con un ritorno al rendimento pieno di coloro che hanno reso fino a pochissimo tempo fa si può sperare di lottare fino in fondo e avere muscoli e mente pronti anche per i playoff. re.ce.