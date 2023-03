Vincere per il -4 dalla Regia e non avere recriminazioni

Proibito fallire queste ultime cinque partite per non aumentare le già tantissime recriminazioni di stagione e per sperare in un più che mai possibile assalto al secondo posto (l’Entella è a +2) e cullare l’illusione che la capolista Reggiana si faccia molto male da sola come ha quasi fatto ieri pareggiando al 92’ a Rimini dopo essere stata sotto 2-0 fino all’82’ e buttando via un campionato che aveva sotto il naso. I romagnoli, dopo i tre pareggi di fila costati speranze concrete dì diventare fortemente protagonisti, hanno reagito secondo le caratteristiche caratteriali di un gruppo in sintonia con l’anima del proprio tecnico: gara perfetta contro l’Entella, pratica, di grinta ma con un po’ di insidiose sbavature nel successo di Ancona. Arriva con l’Olbia il primo di due incontri casalinghi di fila (l’altro è con una Lucchese da playoff), i sardi sono nei playout a -1 dalla salvezza diretta. In questo rush finale tutto è complicato, non solo per il Cesena ma anche per la Reggiana e l’Entella (a Pesaro a +1 dai playout). Il Cesena deve fare assolutamente il pieno oggi può arrivare a -4 dalla Reggiana, ormai funziona solo così. Mancheranno i gemelli Shpendi in nazionale Under 21 albanese; fino ad alcuni anni fa sarebbe stato possibile rinviare il match se alcuni elementi fossero stati impegnati con le nazionali, ora il regolamento è cambiato. Un peccato, ma bisogna adattarsi; Stiven è diventato l’elemento che come caratteristiche può fare la differenza, Cristian ha dimostrato di poter dare una mano. Non è ancora finita, non dipende solo dai bianconeri, ma sembra che sia tornato quasi tutto in gioco.

re.ce.