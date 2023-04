Vincere sperando che in vetta qualcuno inciampi

Vietato allungare l’elenco delle troppe occasioni mancate che, in un campionato dove in vetta non mancano mai le sorprese, vede il Cesena lontano nella stessa misura a tre giornate dal termine sia dal primo che dal secondo posto (-4). L’Entella infatti è la nuova capolista per gli scontri diretti rispetto alla Reggiana. Il Cesena ha buttato opportunità a raffica, stasera a Montevarchi contro un Tavarnelle in zona playout e a -4 dalla salvezza diretta non può sbagliare per non lasciare nulla di intentato.

Il turno odierno vede la neo capolista Entella rischiare a Lucca e la Reggiana in casa obbligata a tornare al successo contro una Fermana a -2 dai playoff. Il Cesena non ha alternative, almeno per evitare di allungare l’enorme lista dei rimpianti, considerando poi che in questo finale di torneo sta succedendo di tutto. Poi occorre avere testa e gambe pronte per i playoff dove entrare da terza sarebbe un conto invece da secondi si andrebbe direttamente ai quarti. Ma non dipende più solo dai bianconeri; troppi errori commessi ed è questo uno dei limiti maggiori in proiezione spareggi. Ossia non sfruttare le tante occasioni avute aggiungendoci l’altro più evidente difetto di stagione: una continua insicurezza tra i pali chiunque venga schierato, ossia un netto limite per chi punta a salire di categoria. Su tutto questo deve lavorare un Toscano non sempre reattivo. A Montevarchi non ci sono alternative, vincere sperando che in vetta qualcuno si faccia male. Di recente è successo ma il Cesena non ne ha mai approfittato.

re.ce.