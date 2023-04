Virtus Cesena, salvezza centrata

Missione compiuta, con quattro turni d’anticipo. Domenica al PalaIppo La Fse Progetti Nuova Virtus Cesena ha messo la firma sulla salvezza del campionato di basket femminile di serie B liquidando la Valtarese 73-52 (24-16; 36-25; 55-33) al termine di una gara indirizzata subito sui binari giusti e condotta senza patemi nonostante la pesante assenza dell’infortunata Koral. La squadra di coach Fabio Lisoni, in costante crescendo durante tutta la seconda parte del torneo affrontato da matricola, è stata più forte della falsa partenza iniziale, dell’infermeria a lungo affollata e dell’inesperienza di un gruppo che ha maturato convinzioni e consapevolezza del proprio valore dopo un avvio di stagione con tante sconfitte sul filo di lana.

Il gruppo ha però reagito col carattere e già agli sgoccioli della prima fase ha cominciato a scendere in campo con occhi diversi, cominciando a collezionare vittorie non frutto del caso, ma del duro lavoro in palestra di un organico rimasto unito anche nei momenti più difficili. Il vero cambio di passo è arrivato nella seconda fase, nel raggruppamento che metteva in palio la salvezza. La squadra ha vinto e convinto, distanziando la quasi totalità del gruppo delle concorrenti (la classifica vede la cesenati in vetta a 14, due in più di San Lazzaro).

Obiettivo raggiunto dunque, grazie all’impegno e all’abnegazione di tutti, a partire dalla società che in estate si è rinnovata strutturandosi in maniera più marcata per affrontare la nuova categoria e da coach Fabio Lisoni, al suo nono anno sulla panchina cesenate e con in archivio due promozioni (ma anche l’anno della sospensione per covid la squadra era lanciata verso il primato) e il 64% di vittorie (97151). Una citazione anche il team manager Alessandro Battistini e la veterana Sara Semprini, che ha lavorato sodo per recuperare dall’infortunio al tendine d’Achille e che una volta tornata in campo, non ancora al meglio, ha fatto subito sentire la sua preziosa presenza.

Il tabellino cesenate: Clementi 2, Sabbatani, Zoffoli, Battistini 10, Sampieri 3, Gori 15, Currà 19, Girelli 6, Iozzino 6, Pantani 6, Semprini, Bozzi 6.

l.r.