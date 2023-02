Virtus, la seconda fase parte da Fidenza Lisoni: "Ragazze cariche, ho grande fiducia"

di Luca Ravaglia

Si parte domani da Fidenza. E si parte per vincere. Perché la Nuova Virtus Cesena la serie B del campionato di basket femminile l’ha conosciuta a partire da quest’anno, ma si è già ’molto’ affezionata e ha tutte le intenzioni di tenersela stretta anche per il prossimo futuro.

Dopo una lunga sosta di tre settimane, la formazione guidata da coach Fabio Lisoni archivia dunque la prima fase del torneo tuffandosi in quella decisiva, che al termine delle dodici gare che si succederanno da qui a metà maggio stabilirà chi delle sette squadre del gironcino, dovrà salutare la categoria, retrocedendo in serie C. Nello specifico, le ultime due, mentre le altre cinque saranno automaticamente salve.

"Si parte tutti appaiati a quota zero punti – spiega il tecnico – perché i risultati ottenuti nella prima parte della stagione non vengono conteggiati. Andremo in campo con la consapevolezza di potercela giocare alla pari con tutti. E dunque di poter battere chiunque. Sulla carta, le uniche due formazioni che metto uno scalino sopra di noi sono Parma, che aveva chiuso la prima fase con 14 punti, sfiorando i playoff e capitalizzando al meglio gli scontri con le avversarie di bassa classifica, e San Lazzaro che abbiamo già incontrato e che ci ha battuto in entrambe le occasioni. Ma quello che è stato è stato, ora dobbiamo metterci bene in testa che ci aspetta un altro campionato".

Da affrontare prima di tutto con la consapevolezza che mantenendo il giusto approccio mentale, molti dei referti gialli fin qui racimolati potrebbero prendere una diversa tonalità. Più tendente al rosa.

"Ho lavorato e continuo a insistere molto su questo punto perché è vero che il nostro gruppo è giovanissimo e che ci manca l’esperienza nella quale certe altre squadre sguazzano a loro piacimento, ma è pur vero che in campo se manteniamo la lucidità, creiamo problemi a tutti. Nell’ultima partita di regular season siamo stati in controllo della gara per 39 minuti contro la capolista. Non è un caso. Ma 39 minuti purtroppo non bastano. Da ora in avanti ne servono quanto meno 40".

A dare una mano alla squadra potrebbero essere gli attesissimi ritorni della capitana Sara Semprini e di Lorene Iozzino, playmaker la prima, ala la seconda. Entrambe sono reduci da lunghi infortuni, ma entrambe hanno ormai messo alle spalle i tempi di recupero. "Proverò a portare Semprini in panchina. Non potrà certamente essere protagonista, ma l’idea è quella di provare eventualmente a farle riassaggiare il parquet almeno per qualche minuto. Quello che sta facendo Iozzino, che in queste settimane ha fatto ‘rodaggio’ con l’under 19. Possono essere due ritorni davvero importanti per non dire decisivi, ma in ogni caso mi appresto a entrare in questa nuova fase estremamente fiducioso e con cognizione di causa: ho visto l’impegno che tutte le atlete hanno messo in queste settimane di allenamenti, scendendo in campo sempre con la massima determinazione di chi dopo poche ore è atteso da una partita decisiva. Le partite decisive in effetti iniziano adesso: sono dodici e noi vogliamo vincerle. Una alla volta, partendo da Fidenza".