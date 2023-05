Virtus, Lisoni saluta

Un cerchio che si chiude. Dopo 9 stagioni e 99 vittorie conquistate, comprese quelle valse due promozioni in B e la salvezza appena conquistata nell’anno da matricola in categoria, Fabio Lisoni non è più l’allenatore della Nuova Virtus Cesena.

Il tecnico aveva comunicato alla dirigenza la volontà di voltare pagina dopo la vittoria interna di sette giorni fa contro Parma Basket Project. La gara di chiusura della stagione avrebbe potuto portare il numero di vittorie in tripla cifra, ma il ko delle virtussine a San Lazzaro (63-57) avvenuto peraltro a salvezza già ampiamente acquisita da tempo, non toglie nulla, se non una postilla statistica, a un percorso da applausi, per lui e per le squadre che ha allenato – e fatto crescere – in questi nove anni.

Oltre al ruolo di capo allenatore della prima squadra, Lisoni ha infatti diretto anche diverse compagini del settore giovanile, mettendo a disposizione la sua esperienza e il suo bagaglio tecnico a vantaggio di tante atlete. La società, che nel comunicare la notizia ringrazia il coach per il lungo e gratificante percorso compiuto insieme, inizia ora a programmare un nuovo futuro.

La squadra giallonera ha infatti conquistato meritatamente la salvezza nel campionato di serie B, lasciando peraltro intendere che i margini di crescita ci sono e sono ampi. Parlano i fatti, quelli di un gruppo che ha dovuto affrontare un debutto in categoria segnato dagli infortuni, anche in ruoli strategici, e dall’inesperienza di gran parte dell’organico, neofita a questi livelli. Eppure proprio Lisoni è stato il primo a credere nel gruppo, supportandolo nei momenti difficili e mettendo nel serbatoio i giusti ingredienti per cambiare marcia. Così sono arrivate la cavalcata nella seconda fase e la salvezza. Quella che ora apre la strada a nuovi, diversi ma stimolanti orizzonti.

l.r.