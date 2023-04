"Virtus, sei stata pronta quando contava"

di Luca Ravaglia

Una stagione sportiva da incorniciare. E che non è ancora finita. Il comparto baskettaro della Nuova Virtus Cesena si prepara a tirare le somme di un’annata vissuta sulle montagne russe, caratterizzata dalla salvezza in crescendo della prima squadra, che milita nel campionato femminile di serie B, e dal radicamento del settore giovanile che in queste ore si giocherà l’accesso alle finali nazionali col gruppo Under 15.

Ivana Donadel, vicepresidente del club e punto di riferimento del settore cestistico, partiamo dalle ‘grandi’ e da una salvezza conquistata con quattro giornate d’anticipo, ma che l’autunno scorso pareva tutt’altro che scontata.

"Niente giri di parole, eravamo partite male. Tante sconfitte e un equilibrio che faticavamo a trovare. Pesavano infortuni importanti, compreso quello che ci ha costretti a buttare nella mischia come playmaker titolare una ragazza del 2006 senza esperienza in questo campionato. Poi c’è stata Koral che è arrivata a stagione in corso e ha dovuto inserissi nel gruppo, un gruppo giovane, che era reduce dalla promozione dalla C e che nelle prime battute ha accusato indubbiamente il colpo anche psicologicamente".

Si è visto con le sconfitte arrivate a gare già praticamente vinte: episodi difficili da digerire anche per delle veterane.

"Eppure aveva ragione coach Fabio Lisoni, che è con noi da nove anni e che continuava a ripeterci di avere fiducia, che la squadra sarebbe arrivata".

E in effetti è arrivata.

"E lo ha fatto proprio nel momento più importante del torneo, quello nel quale si decideva la salvezza. Abbiamo inserito Pantani, abbiamo ritrovato la nostra capitana Semprini e tutto il gruppo ha cambiato passo". Avete dominato il girone di playout.

"Diciamo che abbiamo centrato l’obiettivo con ampio margine, il che vuole dire che nelle ultime gare penseremo a divertirci e a dare spazio in campo a tutte le nostre atlete. E a questo punito se me lo permettete andrei con l’appello alla città".

Sentiamo.

"Il 30 aprile disputeremo l’ultima gara interna del campionato, al PalaIppo. Veniteci a vedere, venite a tifare per le nostre ragazze. Se lo meritano".

In estate avevate cambiato assetto alla società, strutturandola maggiormente.

"Era un passaggio fondamentale, in vista del futuro, c’è poco da dire".

E allora parliamone.

"La salvezza in B è stato il primo tassello, poi però ne arriveranno altri. Che contiamo siano sempre più importanti".

Dici basket, Cesena e Donadel e pensi a uno scudetto e a una Coppa Campioni. E’ stata protagonista ai massimi livelli: sognare ancora si può oppure può essere più svantaggioso che altro?

"In società oltre a me c’è Mara Fullin, una bandiera di questo sport. Certo, la serie A resta un nostro obiettivo. Difficile dire quando ci arriveremo, ma il punto è che vogliamo davvero arrivarci".

Ma come?

"Partendo dalle fondamenta. E le fondamenta sono il settore giovanile. I numeri sono in crescita, la collaborazione con la realtà Cervia-Cesenatico sta dando grandi soddisfazioni e abbiamo intenzione di allargare ancora il nostro raggio d’azione. Dal minibasket arrivano in numeri sempre più importanti e la prossima stagione ogni annata avrà una squadra. E’ la strada giusta".

Coach Lisoni è diventato un pezzo di storia del vostro club.

"Ha fatto tantissimo. Lasciamo passare queste gare, poi ci sarà tempo per sedersi al tavolo. Vogliamo programmare, abbiamo il tempo per farlo. E vogliamo continuare ad alzare l’asticella".