Terza vittoria senza se e senza ma del Cesena, segno di una squadra in salute nella testa e nelle gambe. In vista di un rush finale, che si preannuncia a dir poco intenso, questa è senz’altro una bella notizia. Lo si è detto e ripetuto negli ultimi giorni, specie dopo il mezzo inciampo contro la Fermana, il Cavalluccio deve fare il suo, sta alla Reggiana rispondere con altrettanta puntualità, e se lo fa, onore a lei che il primo posto se l’è meritato. Ora,in cima alla lista di cose da non fare assolutamente c’è voltarsi a guardare il passato. Pensare ai punti lasciati malamente per strada e a quello che poteva essere, serve solo a creare falle nel serbatoio della concentrazione. Se voltarsi indietro è sbagliato, altrettanto deleterio è volgere lo sguardo troppo avanti. Pensare per esempio allo scontro diretto in programma tra due settimane al “Manuzzi” potrebbe mettere la trasferta di Imola tra quelle da maledire a fine campionato.

Vivere il qui ed ora è la chiave per sperare di risalire la china. La giornata di ieri è l’ennesima conferma che nel calcio nulla è scontato ed anche uno svantaggio importante può essere rimontato solo se i nervi rimangono saldi e, soprattutto, non si smette di crederci.

Mercato. Il numero di operazioni è stato esiguo, specie in entrata, qualcosa in più forse lo si poteva fare, ma chi è arrivato si è dimostrato pronto e soprattutto utile e questo è più importante della quantità di innesti effettuati. Silvestri e Mustacchio si sono integrati subito, di sicuro saranno molto utili alla causa, quindi anche su questo argomento rimandiamo alla regola d’oro: non guardarsi indietro, il mercato è chiuso e la rosa è più che competitiva.

Andrea Baraghini