Voglia di riscatto contro Cattolica

Oggi scenderà in campo anche la formazione femminile del Rubicone in Volley, impegnata nel campionato di serie C. La squadra ospiterà alle 17.30 il Cattolica, che si trova a 34 punti (quinta in classfica), molti di più rispetto agli 11 raggranellati dalle gialloblù, attualmente penultime con una lunghezza di vantaggio sul Flamigni Panettone Forlì. La squadra di Savignano è reduce dal ko senza storia (25-11, 25-17, 25-13) rimediato contro la capolista My Mech Cervia, ancora imbattuta. Capitan Colombo in campo ha provato a spronare le compagne ma la forza delle cervesi e la poca convinzione delle gialloblù di potersela giocare alla pari, ha spianato la strada alle ravennati. Peccato perché le ultime prestazioni sono state positive per cui la squadra deve imparare a giocarsela a viso aperto con tutte le avversarie.