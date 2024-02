Volley B1, domani la sfida. Con Jesi è scontro diretto

Big match in casa Elettromeccanica Angelini Cesena che domani al MiniPalazzetto, in occasione della terza giornata di ritorno del campionato di serie B1 di pallavolo femminile, ospiterà Jesi, formazione che ha affiancato le bianconere al secondo posto in classifica in virtù del successo al tiebreak ottenuto con VolleyRò e la contemporanea sconfitta di Cesena, sempre al quinto set, a Firenze.

All’andata fu un rotondo 3-0 a favore delle romagnole, autrici di una prova eccellente in ricezione e difesa. In palio dunque ci sono punti pesanti, tanto più per le ragazze di coach Lucchi che dopo Jesi dovranno vedersela con la quarta della classe VolleyRò.

"Firenze ha fatto un gioco molto più ordinato e preciso rispetto al nostro – analizza Greta Pinali –. Abbiamo comunque avuto diverse occasioni per portare a casa set e match ma non siamo riuscite a concretizzare i punti decisivi. Loro in difesa e attacco hanno disputato una grande partita, a noi purtroppo non è riuscito il gioco che siamo abituate a fare. Rimane il fatto che pur sbagliando a tratti anche le cose più semplici, comunque un punticino ce lo siamo guadagnato".

La schiacciatrice bolognese, arrivata a Cesena a gennaio della scorsa stagione, si sta distinguendo come punto di riferimento per le compagne. "Adesso bisogna resettare tutto e ripartire con il giusto atteggiamento – prosegue – perché ci aspetta uno scontro diretto contro un’ottima squadra, Jesi, che è ben strutturata per provare a salire di categoria. Abbiamo già dimostrato di saper fare bene, dobbiamo tornare al nostro registro, giocando di squadra; dobbiamo avere il coraggio di fare le cose semplici e di mostrare la cattiveria agonistica che abbiamo dentro. Sono certa che con l’aiuto del nostro pubblico ce la giocheremo alla grande".

Ecco la classifica del girone D dopo il quattordicesimo turno (la formula del torneo prevede che le prime tre classificate accedano ai playoff, mentre ad attendere le ultime quattro ci sarà la retrocessione diretta in B2): Castelfranco di Sotto 37; Elettromeccanica Angelini Cesena e Jesi 32; Casal de Pazzi 28; Castelbellino 25; Pomezia 23; Firenze 19; Fonte Nuova 18; Montespertoli 17; Pontedera 14; Trevi 13; Capannori 8; Figline 4.

Luca Ravaglia