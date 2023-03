Volley B1 donne

Ennesimo scontro diretto per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che domani sarà impegnata nella trasferta a Campagnola Emilia (inizio alle ore 18) per il sesto turno del ritorno del campionato di serie B1 femminile.

Sarà uno scontro diretto perché le reggiane, prime della zona rossa, inseguono Cesena, ottava in classifica, di una sola lunghezza. Entrambe le formazioni arrivano da un successo: Campagnola (nella quale milita la ex Errichiello) si è imposta a Corridonia, mentre le bianconere hanno superato Jesi al tiebreak. All’andata Benazzi e compagne offrirono una prova di carattere, vincendo 3-1.

È ormai chiaro a tutti che a centro classifica si sta disputando un campionato nel campionato, dove ogni partita ha un peso specifico notevole e ogni pronostico può essere ribaltato. Lo dimostra il fatto che nell’arco di 3 punti (da 24 a 22) sono raggruppate sei squadre, Cesena compresa. "Contro Jesi – commenta Nui Calisesi – abbiamo giocato con concentrazione fin dal principio: nel primo set, pur avendolo dominato, non siamo riuscite a contenere il loro ritorno e così è stato anche nel secondo parziale. Poi però ci siamo riscattate con grande determinazione, firmando la nostra rimonta. Al tiebreak, nonostante un inizio un po’ zoppicante, abbiamo accelerato al momento giusto e ci siamo presi due punti importantissimi". Il libero cesenate classe 1999, cresciuto a Cesena e per il terzo anno consecutivo in prima squadra, guarda al futuro con la giusta dose di concentrazione: "A questo punto del campionato, ogni partita diventa di fondamentale importanza: ora andremo ad affrontare Campagnola, una squadra ben attrezzata che lotta come noi per risalire la china della classifica. Stiamo lavorando tanto in palestra ma soprattutto sarà di fondamentale importanza scendere in campo con determinazione, giocandoci ogni pallone con lucidità e aggressività".

La classifica del girone D dopo il diciottesimo turno (le prime tre accedono ai playoff, mentre le ultime tre retrocedono in B2) vede la seguente situazione: Vtb Bologna 46; Altino 37; Mosaico Ravenna 31; Clai Imola, Forlì 28; Trevi, Corridonia 24; Elettromeccanica Angelini Cesena, Jesi 23; Castelbellino, Campagnola Emilia 22; San Damaso Modena, Volley Modena 8.

l.r.