Volley Club, arriva Tamborrino L’entusiasmo del giovane libero

A completare il reparto dei liberi del Volley Club - Elettromeccanica Angelini Cesena per il campionato 202324 di serie B1 è arrivata Camilla Tamborrino, da Udine.

Classe 2003, Tamborrino inizia a giocare a pallavolo nella sua città a 8 anni. Cresce e matura nella società Rizzi Volley: in Under 12 e 13 vince il titolo provinciale e arriva seconda alle Finali Regionali. A quattordici anni gioca in serie C. In Under 16 inizia la sua carriera da libero e dal 201920 gioca per due stagioni in B2. Il 202122 è il suo primo anno nel campionato cadetto di B1 e la scorsa stagione era in forza al Forlì, sempre in B1.

"Mi sono trasferita in Romagna – commenta – perché frequento ingegneria biomedica a Cesena. Ho già incontrato Lucchi, da avversaria, quando allenava l’Under 18 del settore giovanile di Casalmaggiore, a Jesolo. Conosco l’ex bianconera Favero che mi ha parlato molto bene della società e in effetti sono entusiasta di essere qui".

Anche le sensazioni sulla squadra sono positive: "Sono contenta di giocare ancora con Morolli e soprattutto mi piace sapere di far parte di un gruppo giovane. Ho accettato con piacere di giocare a Cesena proprio per questo progetto di crescita. Mi auguro di creare un bel gruppo con la squadra e di fare un bel campionato, divertendoci e facendo divertire anche il pubblico che da quel che ho visto l’anno scorso mi è sembrato bello caloroso".