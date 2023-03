Volley Club, c’è il derby Battere Forlì per ripartire

Domani al Carisport andrà in scena il derby tra l’Elettromeccanica Angelini Cesena e Forlì, nella giornata valida come settimo turno di ritorno del campionato di serie B1 femminile, con fischio d’inizio alle 17.30.

Entrambe le formazioni arrivano da un tiebreak: Forlì ha vinto contro Corridonia, mentre Cesena ha avuto la peggio con Campagnola Emilia. Le forlivesi attualmente occupano la quarta posizione in classifica a quota 30 punti; le bianconere, none della classe a quota 24, sono coinvolte nella bagarre del centro classifica che vede cinque squadre in soli due punti di distanza. Per Cesena si prospetta dunque una fine campionato sempre più insidiosa: confermare il successo dell’andata (0-3), frutto di un’ottima prestazione in difesa e contrattacco, è l’obiettivo che si porranno Benazzi e compagne.

"Contro Campagnola – commenta Greta Pinali – bisogna ammettere che abbiamo giocato i primi due set sottotono, con troppi errori e troppe imprecisioni. C’è da dire che le avversarie sono partite con l’acceleratore pigiato al massimo, difendendo tutti i palloni. Poi però siamo riuscite a mettere ordine nella nostra metà campo e a esprimere un gioco migliore. In maniera compatta siamo riuscite a pareggiare il conto dei set, ma nel quinto loro hanno spinto più di noi; siamo anche riuscite a rimontare ma non fino al quindicesimo e decisivo punto".

La schiacciatrice bolognese classe 1997, arrivata a Cesena a gennaio da Offanengo (serie A2) sa perfettamente cosa vuol dire disputare un derby: "Ci aspetta una battaglia in casa nostra: giocheremo contro una squadra esperta e ben attrezzata. Dalla nostra avremo il sostegno del nostro pubblico favoloso, vogliamo riscattarci dalla sconfitta cercando di fare il nostro gioco in maniera precisa e concreta. Dovremo giocare di squadra, dandoci una mano su ogni pallone, spingendo dall’inizio alla fine".

La classifica: Vtb Bologna 49; Altino 40; Mosaico Ravenna 31; Forlì 30; Clai Imola 28; Jesi 26; Corridonia 25; Campagnola Emilia, Elettromeccanica Angelini Cesena, Trevi 24; Castelbellino, 22; San Damaso Modena 11; Volley Modena 8.