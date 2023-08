Volley Club, ci siamo

Mancano meno di due settimane all’inizio degli allenamenti dell’Elettromeccanica Angelini Cesena. Lunedì 21 agosto si svolgerà la prima seduta della stagione in vista del debutto del nuovo campionato di serie B1 femminile previsto per sabato 7 ottobre a Capannori. Le prime settimane di lavoro alterneranno sedute di pesi, allenamenti tecnici e piscina, grazie al rinnovo della collaborazione iniziata due anni fa tra Volley Club Cesena e Club Ippodromo. Un centro sportivo e ricreativo che, dopo i danni subiti in seguito all’alluvione dello scorso maggio, è ripartito in tempo record. Fulcro del Club Ippodromo è la "Club House" che, aperta a tutti, accoglie ragazzi e famiglie nel suo salotto all’interno della zona bar, fornita di schermi televisivi per vedere ogni evento sportivo. Il connubio tra le due realtà porterà anche ad altre iniziative, all’insegna della crescita dello sport bianconero e della sua visibilità.

Nel frattempo il Volley Club ha anche annunciato l’arrivo da Bologna della palleggiatrice Arianna Besteghi. Classe 2004, 173 cm di altezza, Besteghi muove i primi passi nella società Pallavolo San Lazzaro dove partecipa a tutti i campionati giovanili (Under 14-16-18) e dal 2019 gioca in serie D grazie al progetto con Castenaso Volley. Nel 2021 si sposta a Faenza in serie B2 da coach Serattini che già conosceva dalle selezioni provinciali. La scorsa stagione ha giocato a San Giovanni in Persiceto, sempre in serie B2. "Cercavo qualcosa che mi stimolasse a crescere ancora di più - è il suo commento - e Cesena è un’opportunità molto importante. Conosco il curriculum di coach Lucchi: i primi approcci con la società e tutto lo staff sono stati molto positivi. Oltre al salto di categoria, sarà un anno cruciale anche a livello umano perché per la prima volta mi allontano da casa. Sono una giocatrice che accetta molto le sfide e qui sono incentivata a migliorare… E pensare che Pinali l’andavo a vedere giocare a San Lazzaro in B1, quando ero piccola. Non vedo l’ora di incontrare anche le altre compagne di squadra e iniziare a lavorare".