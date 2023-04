Volley Club, derby con Ravenna

Oggi l’Elettromeccanica Angelini Cesena si congederà dal proprio pubblico disputando l’ultimo match al Carisport del campionato di serie B1 202223: dall’altra parte della rete ci sarà Mosaico Ravenna, fischio d’inizio alle ore 18. Le ospiti, che nel corso della stagione hanno inserito Serena Ortolani (quattro campioanti italiani e tre Champions League vinte, tanto per citare una parte del curriculum), arrivano dal successo contro Campagnola Emilia, dopo un mese difficile di sconfitte.

Cesena invece sta attraversando un periodo di forma innegabile, come dimostrato dall’ultima vittoria con Altino, seconda in classifica. In classifica le bianconere occupano la sesta posizione a quota 36 punti, inseguendo di una sola lunghezza le ravennati. All’andata, Cesena vinse al tiebreak, con un incredibile quinto set dominato 1-15 e un’ottima prestazione a muro.

"La vittoria contro Altino – commenta Giada Benazzi – è la dimostrazione che stiamo lavorando bene in palestra e che scendiamo in campo per esprimere il nostro miglior gioco. Solo così, infatti, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero la certezza di disputare anche il prossimo anno il campionato di serie B1; obiettivo che abbiamo raggiunto con tre giornate di anticipo".

La capitana del Volley Club che ha disputato un’annata sopra le righe, avendo anche recuperato in tempi record un infortunio al dito della mano destra, non nasconde le proprie ambizioni per le ultime due gare dell’anno: "Ora giochiamo con serenità e con la voglia di superarci ogni volta un po’ di più; con Ravenna faremo lo stesso. È un derby e lo giocheremo con il coltello tra i denti, come si giocano tutti i derby, con la consapevolezza che possiamo fare qualcosa di grande per noi e per i nostri tifosi".

La classifica del girone D dopo il ventiquattresimo turno (le primetre accedono ai playoff, le ultime tre retrocedono in B2): VTB Bologna 62; Altino 46; Clai Imola 42; Forlì, Mosaico Ravenna 37; Elettromeccanica Angelini Cesena 36; Castelbellino, Trevi 33; Campagnola Emilia, Jesi 30; Corridonia 26; San Damaso Modena 12; Volley Modena 8.