Volley Club, è arrivata l’ora del big match . A Castelfranco è in palio la vetta solitaria

C’è grande attesa per lo scontro al vertice del campionato di serie B1 femminile di pallavolo che domani che vedrà l’Elettromeccanica Angelini Cesena vedersela in casa di Castelfranco di Sotto con fischio di inizio del match alle 17.30: in palio c’è infatti il primo posto in solitaria. Le due capoliste del girone D condividono la quota di 22 punti in classifica: le toscane però hanno già osservato il turno di riposo e sono, a oggi, imbattute; arrivano dalla vittoria contro VolleyRò.

Le romagnole invece sconteranno il turno di riposo in occasione dell’ultima giornata del girone d’andata e, fin qui, hanno registrato un solo passo falso, contro Pomezia; Benazzi e compagne sono reduci dal netto successo contro la quotata Clementina.

"La gara contro Castelbellino-Moie – commenta Greta Pinali – era fondamentale per noi: non solo per la classifica, ma soprattutto per macinare continuità. È stata una partita quasi a senso unico, abbiamo spinto in tutti i fondamentali, giocando in modo preciso e ordinato e infatti il risultato che volevamo è arrivato. Loro sono un’ottima squadra, ma noi abbiamo dimostrato il nostro valore, giocando unite e grintose al punto giusto: abbiamo portato a casa un’importante vittoria prima di un match che sarà ancora più importante".

La schiacciatrice bolognese classe 1997, arrivata a Cesena a metà della scorsa stagione, è proiettata allo scontro diretto di domani a e suona la carica: "Ci aspetta una vera battaglia, dobbiamo giocare unite come sappiamo fare, precise su ogni fondamentale; loro non ci concederanno niente e noi dovremo essere brave a lottare su ogni pallone. Abbiamo dimostrato che le carte in regola le abbiamo, basta saperle giocare bene. Sarà una gara tosta e comunque vada l’importante è uscire a testa alta dal campo consapevoli di aver dato il nostro 100%".

La classifica del girone D dopo il nono turno (le prime tre accedono ai playoff, le ultime 4 retrocedono in B2): Castelfranco di Sotto, Elettromeccanica Angelini Cesena 22; Jesi 18; Castelbellino, Pomezia, Casal de Pazzi 15; Firenze 13; Fonte Nuova 10; Pontedera 8; Trevi, Montespertoli 7; Capannori 6; Figline 4.