Volley Club, largo alle giovani promesse La società rilancia scommettendo sul vivaio

di Luca Ravaglia

"E’ il momento di spingere ancora di più sull’acceleratore di un progetto che sta dando risultati importanti e che in futuro è destinato a giocare un ruolo sempre più cruciale nella gestione del Volley Club Cesena, quello della valorizzazione dei giovani atleti".

Maurizio Morganti, patron del sodalizio, ha le idee chiarissime sulla rotta da seguire, tracciata nell’ottica di un progetto triennale avviato due stagioni fa dalla società in concerto con coach Cristiano Lucchi.

Presidente Morganti, come ripartirà la nuova stagione?

"Da una concezione che è quella dei grandi tecnici: un atleta non si giudica in base all’età, ma al talento. Il metro di valutazione non può essere ‘è giovane, avrà tempo per giocare’, ma la prospettiva deve essere spostata su ‘è forte, merita di scendere in campo e di continuare a migliorare ancora più velocemente’. Abbiamo sposato in pieno questo approccio e nel prossimo campionato lo si vedrà ancora più chiaramente".

Sono in programma rivoluzioni nell’organico?

"No, andremo con l’ossatura della scorsa stagione. In questi giorni stiamo incontrando tutte le atlete, ma posso già anticipare qualcosa in relazione a Emma Conficconi, la nostra palleggiatrice classe 2006. E’ giovane, è vero, ma si sta meritando un posto da titolare in serie B1. E questo è soltanto un esempio".

Venite da una salvezza conquistata in crescendo in un torneo difficile.

"Il prossimo non sarà da meno. Continua a pesare l’aumento del numero di atlete straniere nei roster della serie A, il che spinge numerose giocatrici di talento a scendere al piano inferiore, la nostra B1 appunto, per trovare spazi e collocazioni adeguate. Rispondiamo con la nostra ricetta improntata sul vivaio, consapevoli di poter continuare a dire la nostra".

Non sarà facile.

"Non cerchiamo soluzioni facili, ma scelte lungimiranti. Abbiamo messo il vivaio al centro del progetto a partire dal 2014, quando si è insediato questo consiglio direttivo. Allora giocavamo in B2 e costruimmo una squadra frutto del settore giovanile, accettando l’ipotesi di poter retrocedere. Finì che vincemmo il campionato".

Parliamo del vivaio, allora.

"E’ in crescita, contiamo oltre mille atleti, circa 800 dei quali sono ragazze. Coach Lucchi segue da vicino anche questo settore, alternando allenamenti con la prima squadra per tutti i gruppi fino all’under 14. Torno sul tema: non è mai troppo presto per cimentarsi insieme alle ‘grandi’, soprattutto in un quadro come quello attuale nel quale molto spesso al termine delle scuole superiori le atlete si iscrivono all’università fuori città o magari all’estero intraprendendo percorsi che potrebbero allontanatale dal volley. E’ giusto dare loro tutte le possibilità di prendere pienamente le misure a questo mondo in tempo per poi compiere le scelte future con consapevolezza".

Mille atleti sono una comunità. Come si gestiscono?

"Mettendo ognuno nelle condizioni di dare il meglio, crescendo, imparando e continuando a divertirsi. Abbiamo decine di prestiti attivati nelle varie realtà del consorzio Romagna in Volley e siamo dislocati in quasi venti palestre".

Dopo l’alluvione il Carisport, la casa (anche) della prima squadra, è senza parquet.

"Ci saranno i lavori, ovviamente, ma i tempi non sono certi e dunque ci siamo già organizzati con valide alternative. Al momento disputeremo le nostre gare interne al Minipalazzetto in zona Ippodromo. Può ospitare meno pubblico, ma vuol dire che l’ambiente sarà più ‘torrido’… Siamo certi che anche quest’anno chi verrà a vedere le nostre partite avrà modo di divertirsi".