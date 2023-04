Volley Club, missione compiuta e meritata

di Luca Ravaglia

Missione compiuta. Il Volley Club targato Elettromeccanica Angelini domenica ha festeggiato la sua sofferta ma meritata salvezza nel campionato di serie B1 togliendosi lo sfizio di piegare 3-1 (25-19, 13-25, 25-17, 25-20), Altino, seconda forza del torneo. L’impresa, centrata davanti al pubblico del Carisport, corrisponde all’ottava vittoria conquistata su dieci gare disputate nel girone di ritorno, indice di un inconfutabile cambio di passo registrato dalla squadra nella seconda parte del torneo. I risultati delle dirette concorrenti già il giorno precedente avevano concretizzato la salvezza matematica cesenate, ma Benazzi e compagne hanno comunque voluto dimostrare una volta in più – e contro un’avversaria di primissimo livello – di essersi meritate tutto ciò che di buono è arrivato negli ultimi due mesi.

La partita. Nel primo set Guardigli al servizio scava il primo solco (7-2), Parise spinge da posto due (13-8), Di Arcangelo spiazza le avversarie e Benazzi attacca senza muro (16-10) continuando a tenere alla larga le avversarie. Nel secondo parziale arriva l’unico passaggio a vuoto delle romagnole che si arrendono 13-25, ma che poi impiegano poco tempo ritrovare il giusto ritmo. Nel terzo set infatti Cesena parte forte: mani out di Parise (7-2), tap in di Guardigli (13-5) e tutto va in discesa fino al fallo al palleggio di Altino che vale il 25-17. Nell’ultimo set, Altino tenta la fuga (5-10) ma trova la reazione bianconera con le ragazze di coach Lucchi capaci di infliggere un pesante parziale di 7-0: la rimonta è guidata da capitan Benazzi che quando non attacca forte, punge con i suoi pallonetti chirurgici. Altino non molla (17-17) ma Parise si infiamma da posto due (20-18), Benazzi trova una diagonale profonda (24-20) e Pinali chiude sul 25-20.

Tra i singoli, chi mette a terra più palloni è sempre capitan Benazzi, leader e trascinatrice di Cesena: 19 punti per lei, di cui un muro e il 32% di positività in attacco. Di Arcangelo distribuisce bene il gioco perché in doppia cifra vanno anche Parise (15 punti di cui 1 ace e 1 muro), Pinali (14 punti di cui 1 ace e un sontuoso 83% di positività in ricezione) e Guardigli (11 punti di cui 3 ace, 2 muri e un eloquente 55% di positività in attacco).

A due gare dal termine della regular season, l’Elettromeccanica Angelini Cesena si piazza in sesta posizione a quota 36 punti, a -1 dalla quarta Forlì, nonché dalla quinta Ravenna, prossima avversaria: si tornerà in campo sabato 29 aprile al Carisport (fischio d’inizio ore 18).