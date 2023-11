Volley Club, primo ko. A Pomezia finisce 3-1

Battuta d’arresto per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di volley femminile di serie B1 a Pomezia lo scorso fine settimana ha ceduto 3-1 (25-15, 25-21, 19-25, 25-19) contro una formazione inarrestabile in attacco e ben organizzata in difesa, attrezzata per viaggiare ai vertici della classifica.

Le bianconere hanno subìto il ritmo delle avversarie nei primi due set, reagendo nel terzo mettendo pressione al servizio, ma arrendendosi poi nell’ultimo parziale.

Tra le fila bianconere Benazzi è stata la miglior realizzatrice (17 punti di cui 1 ace e 1 muro); molto bene però anche Guardigli che ha chiuso la gara con 10 punti di cui 3 muri e il 53% di positività in attacco; solida la prestazione di Vecchi che ha attacca con il 42% e ricevuto con un ottimo 62% di positività (9 punti per lei). Proficuo anche l’ingresso di Fabbri che in poco più di due set ha messo a segno 9 punti di cui 3 ace e 3 muri.

Con questo risultato l’Elettromeccanica Angelini Cesena è scivolata in quarta posizione, con 11 punti, seppur con una partita da recuperare, quella che si sarebbe dovuta disputare a Pontedera e che invece è stata rinviata a causa del forte maltempo che ha colpito la Toscana.

Calendario alla mano, domenica al MiniPalazzetto arriverà Trevi, penultima della classe a quota 2 punti: un’ottima occasione per rimettersi subito a correre nella direzione giusta.