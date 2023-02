Volley Club, punti pesanti Modena si arrende 3-0

Bottino pieno per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel terzo turno del girone di ritorno del campionato di serie B1 femminile mette a segno un rotondo 3-0 (25-20, 25-19, 25-19) contro la penultima della classe Volley Modena. Dopo un avvio contratto, le bianconere prendono in mano le redini del match grazie ad altissime percentuali nel cambiopalla con la regista Di Arcangelo che si diletta a servire tutti gli attaccanti.

Nel primo set Cesena parte leggermente irrigidita, si trova sotto di qualche lunghezza (2-5) e commette diversi errori al servizio; Benazzi agguanta il pareggio servita bene da Calisesi (9-9); Pinali attacca forte in mezzo al muro (16-14), coach Lucchi chiama timeout sul 21-20 e la mancina Bellini al servizio è il cambio giusto al momento giusto (24-20). Chiude Pinali andando a raddoppiare il muro sul primo tempo modenese (25-20).

Nel secondo set le cesenati scappano via: Pinali tira forte in diagonale (8-4) e Gennari dai nove metri buca la ricezione avversaria (12-4); Modena difende ma Benazzi punisce di prima intenzione (14-5); Lucchi inserisce Conficoni-Pasini, le avversarie rosicchiano qualche punto, ma Pasini spinge in diagonale (24-16) e Guardigli chiude con una veloce dietro 25-19.

Nell’ultimo parziale si gioca punto a punto, il primo tempo di Guardigli va giù (9-7), Di Arcangelo chiude con astuzia sul servizio velenoso di Parise (14-11); Benazzi si improvvisa centrale per un’azione e a muro è granitica (22-16). Sempre lei scaglia una parallela indifendibile (24-17), prima della chiusura in diagonale della neo entrata Polletta 25-19.