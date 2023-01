Volley Club, scontro diretto per tenere alla larga Castelbellino

Domani si riaccenderanno le luci del Carisport per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie B1 di volley femminile: l’Elettromeccanica Angelini Cesena dovrà vedersela con la diretta inseguitrice Castelbellino, fischio d’inizio alle ore 17.30. Entrambe le formazioni arrivano da un successo al tie break: le marchigiane hanno battuto Trevi al fotofinish, mentre Benazzi e compagne hanno espugnato il campo di Ravenna con un quinto set imperiale dominato 1-15.

La classifica vede le due squadre distanti 4 lunghezze, con Cesena davanti a quota 12 punti e Castelbellino come prima squadra posizionata in zona rossa. Ci sono in palio punti importanti per chiudere bene il girone di andata e sfruttare la sosta imminente di due weekend consecutivi preparandosi al meglio per quello di ritorno.

È Irene Caniato a prendere la parola: "Con Ravenna è stata una partita piena di alti e bassi da entrambe le parti; si è sentita la pressione ma ci abbiamo messo il cuore e così è emersa la nostra determinazione, permettendoci di portare a casa due punti molto importanti per la classifica e soprattutto per il nostro morale".

Classe 2000 e 185 cm, Caniato è in prima squadra a Cesena per il secondo anno consecutivo e si sta distinguendo a muro, fondamentale cruciale nell’assetto del team: "Contro Castelbellino – prosegue – ci aspetta un match dove sarà proibito commettere scivoloni da parte nostra. Tutte dovremo avere una sola idea in testa, e cioè vincere per finire al meglio il girone d’andata e per avere la testa bella pronta e carica per quello di ritorno, che sicuramente non sarà facile. Lo affronteremo con la speranza di divertirci levandoci delle belle soddisfazioni".

La classifica del girone D dopo il dodicesimo turno (le prime tre accedono ai playoff; le ultime 3 retrocedono in B2): Vtb Bologna 31; Altino 25; Mosaico Ravenna 23; Clai Imola 21; Trevi 19; Corridonia 17; Campagnola Emilia, Forlì 16; Jesi 15; Elettromeccanica Angelini Cesena 12; Castelbellino, Volley Modena 8; San Damaso Modena 5.