Volley Club, ultima fatica della stagione

La stagione regolare del campionato di serie B1 di pallavolo femminile volge al termine e oggi l’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà impegnata nell’ultimo atto sul campo di Castelbellino, con fischio di inizio del match alle 18. Le bianconere, grazie all’ultima vittoria al tiebreak con Ravenna, si apprestano ad affrontare quest’ultima fatica forti di un corroborante quarto posto.

Il percorso delle marchigiane è tale e quale a quello delle cesenati: hanno disputato infatti un mirabolante girone di ritorno, fatto di nove vittorie su undici gare giocate; arrivano anche loro da una vittoria al tiebreak, contro Trevi, e con 35 punti in classifica occupano il settimo posto.

All’andata fu una battaglia risolta al quinto set a favore di Castelbellino.

Dallo spogliatoio è Irene Caniato (nella foto) a prendere la parola: "Nel derby con Ravenna siamo scese in campo molto determinate; è stata una partita entusiasmante e siamo riuscite a congedarci al meglio dal nostro amato pubblico".

La centrale classe 2003, cresciuta nel vivaio di Cesena e ora al secondo anno consecutivo in prima squadra, prosegue analizzando il match alle porte: "L’impegno a Castelbellino sarà l’ultimo atto di questa stagione; sappiamo che ci troveremo davanti una squadra ’tosta’ contro la quale dobbiamo mantenere sangue freddo e lucidità fin dal primo punto. La cosa fondamentale sarà divertirsi nel lottare su ogni pallone, cercando di finire al meglio l’annata senza rimorsi e con il sorriso sulle labbra, per confermare così il quarto posto in classifica".

Lo scalino che si trova appena sotto all’ultima piazza che vale un biglietto per il treno dei playoff. Il terzo posto è però irraggiungibile perché è occupato da Clai Imola a quota 45 punti, troppi per le cesenati, che inseguono a 38.

Riguardo alle squadre del Rubicone in Volley, quello di oggi sarà l’ultimo turno anche per la ’Sab Group’, squadra maschile che milita in serie B e che giocherà alle 18 a Ravenna contro Pietro Pezzi. C’è invece ancora da sudare per le ragazze della serie C impegnate nei playout: ad attenderle oggi alle 17.30 c’è il match interno a Savignano contro Casalecchio.