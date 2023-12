Volley Club, un percorso da primato . Battuta 3-0 anche la temibile Clementina

Prova di forza per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nello scontro caldo del campionato di volley di serie B1 contro Clementina si impone con un netto ed eloquente 3-0 (25-19, 25-21, 25-23). Benazzi e compagne scendono in campo con l’approccio giusto, giocano una grande partita nella fase muro-difesa e trovano così l’ottava vittoria in campionato che vale il secondo posto in classifica a pari punti con la capolista Castelfranco.

La partita. Nel primo set Cesena accelera con decisione (7-2); Benazzi affonda i suoi colpi pesanti (13-9), Pinali non è da meno (17-13), Conficoni rifonirsce una scatenata Fabbri (22-17) e l’errore di Clementina vale il 25-19 col quale si chiudono i primi conti.

Copione simile nel secondo parziale: la pipe di Vecchi sbaraglia la difesa marchigiana (8-8), Cesena offre una prova a muro che entusiasma il pubblico (13-8), l’attacco di Pinali è profondo (20-17), Caniato firma il 24-19 e Benazzi aggiunge la postilla del 25-21.

Nell’ultimo set le bianconere provano la fuga con Calisesi che in difesa ha il coltello tra i denti e Fabbri che non fa sconti (7-4), ma Clementina trova il pareggio (8-8) e l’allungo (9-12); coach Lucchi decide così di mescolere le carte inserendo in regia Besteghi e Morolli al posto di Vecchi. L’inerzia cambia in fretta: Pinali dai nove metri riagguanta le avversarie (14-14), Morolli difende e contrattacca senza paura (17-17) e quando Clementina tenta un nuovo allungo (19-21) Pinali da posto due riporta la parità (21-21); Cesena difende bene e Benazzi con grande intelligenza tattica alterna morbidi pallonetti e potenti diagonali (23-21), Besteghi dai nove metri trova il 24° punto, poi è il primo tempo di Caniato che vale la vittoria del set e della gara.

Tra i singoli, Benazzi è stata la miglior giocatrice del match con 19 punti di cui 1 ace e 3 muri; solida anche la prova di Caniato che ha firmato 9 punti di cui 3 muri e un significativo 60% di positività in attacco. Calisesiinfine, sinonimo di precisione e spessore, ha chiuso con un esemplare 83% di positività in ricezione.

L’Elettromeccanica Angelini Cesena resta così in vetta, agganciata a Castelfranco di Sotto, con 22 punti, seconda sola per aver perso una gara dall’inizio dell’anno.

Benazzi e compagne torneranno ora in palestra pensando proprio allo scontro diretto con le toscane, in programma in trasferta domenica prossima.

Il tabellino. Eelettromeccanica Angelini Cesena: Calisesi (L1), Fabbri 6, Morolli 1, Besteghi 1, Vecchi 7, Pinali 9, Bellini, Guardigli, Benazzi 19, Conficoni 2, Caniato 9; ne: Molari, Tamborrino (L2). All. Lucchi.