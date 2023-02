Volley, tris di sconfitte per le squadre cesenati

di Luca Ravaglia

Fine settimana deludente per il mondo della pallavolo cesenate, con tutte e tre le tre squadre del territorio costrette a restare a mani vuote. Riguardo al torneo femminile di serie B1, l’Elettromeccanica Angelini Cesena rientra da Bologna dopo aver incassato un netto ko: in poco più di un’ora di gioco, finisce 3-0 (25-18, 25-14, 25-15) con la capolista che mostra la sua supremazia in cambiopalla e Cesena che invece fatica in difesa e contrattacco. Coach Lucchi tiene a riposo Benazzi e, nell’arco della gara, concede spazio alle atlete che finora avevano giocato meno.

Nel primo set Cesena parte con brio e sfrutta anche diversi errori delle emiliane, Polletta opposto attacca dalla seconda linea (4-7); poi Bologna pareggia i conti e inizia a faticare la difesa bianconera; 16-13 con pallonetto di Pinali, il muro di Polletta vale il 23-17, chiude Bologna in fast 25-18. Il secondo set inizia in salita 8-1, il muro di Bologna sembra invalicabile e Cesena prova a forzare in attacco commettendo troppi errori; Conficoni serve bene Gennari che è l’unica a trovare continuità, ma l’errore di Pasini segna la fine del set 25-14. Nell’ultimo parziale Bologna decolla con un break importante di sei punti (12-6); D’Aurea da posto quattro prova ad accorciare (16-11), ma le felsinee attaccano sempre più forte e chiudono i conti in fretta con 10 punti di margine. Tra i singoli, si salva Gennari che mette a segno 8 punti di cui 1 muro, con il 54% di positività in attacco. L’Elettromeccanica Angelini Cesena mantiene la 10ª posizione con 16 punti, tanti quanti quelli della nona che è Campagnola Emilia, ma la distanza sulla zona rossa è diminuita, frutto della vittoria di Clementina che ora è a -3. Fondamentale sarà la partita di domenica al Carisport contro la penultima della classe, Volley Modena.

In B maschile invece è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per Sab Group Rubicone in Volley, finita ko 3-1 sul campo mantovano di Kema Asola Remedello (21-25, 25-23, 25-16, 25-21). La squadra di De Marco, ancora alle prese con continui infortuni e defezioni dell’ultima ora, si è presentata senza Bellomo infortunato e senza Rocchi a letto con la febbre. I romagnoli hanno vinto il primo parziale e perso di misura il secondo, deciso al fotofish da un episodio dubbio che ha minato la concentrazione del gruppo per il resto del match, da quel punto in avanti finito saldamente nelle mani dei padroni di casa. Una nota positiva è stata la prestazione di Pascucci che ha giocato con efficacia e maturità. La prossima gara vedrà i gialloblù in casa contro San Marino sabato alle 17,30. Niente da fare nemmeno per la squadra femminile del Rubicone in Volley, che in serie C si è arresa 0-3 con Rimini (24-26, 29-31, 14-25).