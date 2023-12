Volteggi a colpi di bacchetta magica imitando Harry Potter

Domenica 10 dicembre al Mini Palazzetto ‘Paolo Paganelli’ è andato in scena lo spettacolo di Natale degli allievi della scuola di pattinaggio del Csi Cesena, dal titolo ‘Harry Potter on skate’. Il Palazzetto era gremito da genitori, nonni e parenti dei 120 atleti impegnati in pista palesemente soddisfatti dell’esibizione dei pattinatori del Csi Cesena. E’ stato uno spettacolo avvincente, dove le luci e i colori l’hanno fatta da padrona. Costumi, musica, scenografia, un mix di emozioni a non finire, con il maghetto Harry Potter interpretato dalla veterana del Csi Cesena Stella Ceccarelli. Grande merito del successo va allo staff di allenatori della scuola cesenate: Tanja lenaz, Marco Garelli, Silvia Battocchio, Sofia Pellacani, Margherita Martini e Sara Massarutto, oltre alla coordinatrice Stefania Biguzzi. Il numero di partecipanti di quest’anno rappresenta un record, e questo anche grazie all’integrazione della scuola di Cesenatico Happy Skating nel Csi Cesena. Prima dello spettacolo è intervenuto il vice sindaco di Cesena Christian Castorri mentre il Presidente del Csi Cesena ha fatto gli onori di casa portando il suo saluto.