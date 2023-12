"Weekend di successi per le squadre giovanili del Cesena Calcio" Il weekend del Cesena Calcio è stato positivo: 4 vittorie e 1 sconfitta per le squadre giovanili impegnate nei rispettivi campionati. Primavera 2 vittoriosa in rimonta, Under 17 sconfitta, Under 15 e 16 vittoriose e Under 13 vincente in tutti i tempi disputati.