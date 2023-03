Zebi: "Cesena, non devi fare troppi calcoli"

di Andrea Baraghini Non occorre fare tanti giri di parole per inquadrare la situazione bianconera. Se l’obiettivo è quello di centrare il secondo posto, continuando a sognare un aggancio alla vetta che al momento appare però improbabile, occorre pensare di vincere gli ultimi otto match, a partire da quello del “Barbetti” di domani pomeriggio. Un pensiero condiviso anche da Moreno Zebi spettatore poco interessato, (non è a libro paga di nessuna delle due contendenti), ma lo stesso coinvolto emotivamente: Gubbio è infatti la sua città ed in rossoblu è cresciuto calcisticamente ed ha mosso i primi passi da dirigente, mentre in riva al Savio ha vissuto una stagione importante come giocatore, quindi, prima della svolta americana, anche due stagioni da direttore sportivo. In estate l’accordo con il Novara, sempre come d.s, rapporto che però si è bruscamente interrotto a gennaio, un argomento di cui però preferisce non parlare. Zebi, come deve affrontare il Cesena questa gara? "Senza fare troppi calcoli. Penso che da qui alla fine i bianconeri debbano scendere in campo sempre per vincere, a maggior ragione domani, visto che in contemporanea c’è Reggiana-Entella e che poi i liguri martedì saranno di scena al “Manuzzi”. In quattro giorni si gioca...