Zico vince la corsa tris nazionale all'Ippodromo del Savio

Il venerdì dell’Ippodromo del Savio è ruotato intorno alla corsa tris nazionale ’Premio Club Ippodromo’ abbinata alla sesta corsa e vinta dopo un percorso di testa scandito da parziali mozzafiato dal favorito Zico, allievo di Andrea Vitagliano che in un ottimo 1.13.7 ottenuto dopo partenza da fermo e sul doppio chilometro, ha preceduto il compagno di training Conan Dei Greppi e Caravaggio Grif. Da quest’ordine di arrivo è scaturita una quota poco superiore ai 145 euro.

Il prologo è stato nel segno dei gentlemen impegnati alle redini di cavalli di tre anni, con lo scandinavo Million Trot facile vincitore in 1.15.5. Alla seconda corsa, prima sorprendente vittoria in carriera per Doudeville, che in un modesto 1.18.3 ha concretizzato i recenti progressi regalando un successo che mancava da anni al suo mentore Vincenzo Torrente. Di nuovo i gentlemen in pista alla terza corsa, partner degli otto amatori non vincitori di 40 corse in carriera, altrettanti esperti anziani capeggiati sul traguardo da Boato di No e da Luigi Starace che in 1.15.7 e dopo un deciso percorso al largo hanno preceduto Amely Pan e Colonna Cas.

La quarta corsa è stata decisa dal coast to coast vittorioso di Etienne La Torre e Andrea Esposito, mentre alla quinta, un miglio per giumente di quattro anni, gli applausi sono stati per Lorenzo Baldi e la sua Demetra Gas vincitori in 1.14.4 sulla contro favorita Dina Spritz.

Chiusura nel segno degli allievi, con la corsa decisa dalla brillante condotta tattica del campano Limongelli che alle redini di Visco Jet ha sbaragliato il campo vincendo in 1.16.2 sulla breve distanza.