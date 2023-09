Tempio romano di Sarsina, il ministro Sangiuliano: “Fondi per gli scavi”

Sarsina (Cesena), 4 settembre 2023 – Lo Stato si farà carico della prosecuzione degli scavi nell’area del tempio romano riemerso a Sarsina a poca distanza dalla centralissima piazza Plauto e si impegnerà anche a costituire una fondazione partecipata anche dal Comune che dovrà valorizzare al meglio un patrimonio di grande pregio, per la comunità dell’Alto Savio, come d’altra parte per tutto il Paese.

Il ministro Sangiuliano in visita al teatro romano trovato a Sarsina (foto Ravaglia)

E’ il sunto della visita del ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano (video): “La cultura – ha commentato il ministro, che si è presentato al sindaco di Sarsina Enrico Cangini accompagnato accompagnato dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami e dalla deputata Alice Buonguerrieri - deve essere preservata in tutta la nazione, attraverso una dimensione diffusa che non sia soltanto legata ad alcune importanti città d’arte che pure preserviamo: la cultura deve avere dignità in tutto il territorio perché l’Italia in ogni suo angolo - e anche in questa cittadina – (Sarsina, ndr), ci dimostra il suo valore e la sua identità”.

Riguardo al ritrovamento del tempio romano negli spazi destinati a ospitare un impianto sportivo, Sangiuliano ha speso parole chiare: “Come Ministero abbiamo messo a disposizione un fondo di 600mila euro per proseguire gli scavi: vedremo cosa emergerà, ma in ogni caso l’idea è quella di procedere a una valorizzazione archeologica di questo territorio. Pensiamo addirittura a creare una fondazione insieme al Comune che poi sia deputata a governare questo bene, così come gli altri, garantendone la valorizzazione”.

Un euro a biglietto per gli alluvionati

Il ministro è tornato anche sul tema dei fondi raccolti grazie ai biglietti di ingresso ai musei e che verranno devoluti alla ricostruzione post alluvione. “Considerando che ogni giorno in Italia vengono venduti mediamente 150.000 biglietti, l'iniziativa di devolvere alla popolazione colpita un euro per ogni tagliando, significa garantire 150.000 euro ogni 24 ore. L'iniziativa è stata prorogata e alla fine avremo un ‘tesoretto’ che utilizzeremo per recuperare il patrimonio artistico danneggiato”.

La visita di Sangiuliano si è conclusa nella vicina Bagno di Romagna, con la visita della basilica romanica di Santa Maria Assunta, del palazzo del Capitano e dall’area delle Terme di Sant’Agnese.