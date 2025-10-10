CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A.

Il sottoscritto Dott. Stefano Marchesano, Commissario Liquidatore della COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A. - D.M. 45/2024 del 08/04/2024 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 88 del 15/04/224 - a seguito di intervenuta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza della Procedura concorsuale di prot. 0205653.02-10-2025
AVVISA
- che il giorno 25 NOVEMBRE 2025 ad ore 10.00 presso la Dott.ssa Rosanna Di Gesu, Notaio in Bologna, con Studio in Via Calzolerie n. 1 a Bologna, si terrà la vendita del ramo d’azienda di proprietà della intestata procedura sito nel Comune di Faenza (RA), via Ravegnana n. 218-222, composto dai beni indicati nell’apposita perizia di stima, in blocco unico, al prezzo base di seguito specificato, come vengono brevemente individuati nella relativa documentazione e con le modalità indicate nell’avviso di vendita disponibile sul sito internet astalegale.net al prezzo base ivi specificato di complessivi Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) oltre ad IVA o imposta di registro ed oneri di legge, con le prescrizioni ivi specificate.
Trattasi di un complesso di beni organizzati per l’esercizio di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il tutto come meglio descritto nella documentazione allegata al medesimo avviso di vendita.
Per ulteriori informazioni pregasi visionare l'avviso di vendita e tutta la documentazione utile ivi allegata (perizie, elenco dei beni, foto,ecc.) disponibile sul sito internet sopra indicato.
Per fissare appuntamento per le visite agli immobili e per maggiori informazioni contattare il Commissario Liquidatore ai seguenti recapiti (tel. 051 3511248 oppure e-mail: stefano.marchesano@studiomarchesano.com).